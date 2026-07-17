'रटने से नहीं, समझने से मिली जीत'... NEET 2026 टॉपर्स ने बताए सफलता के असली मंत्र
NEET UG 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं। रविकांत दिवाकर (AIR 55), अंकित गुप्ता (AIR 248), निशिता (AIR 258) ने सफलता हासिल की।
NEET UG 2026 का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित कर दिया गया है। सालों की वो मेहनत, रातों की नींदें और तमाम तरह के तनाव आखिरकार एक खूबसूरत नतीजे में बदल गए। इस साल ऑल इंडिया रैंक की रेस बेहद कड़ी रही। इस बार रविकांत दिवाकर (AIR 55), अंकित गुप्ता (AIR 248), निशिता (AIR 258), सक्षम भंडारी (AIR 321) और खतीब आफताब (AIR 439) उन तमाम होनहारों में शामिल थे जिन्होंने नीट यूजी 2026 में परचम लहराया। उन्होंने हाल ही हुए एक इंटरव्यू में अपनी कामयाबी के बारे में बताया है।
रविकांत दिवाकर (AIR 55) ने बताया कि यह सफर उनके लिए कैसा रहा। उन्होंने कहा, "आज अपनी मेहनत का फल देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। शुरुआत में पढ़ाई को लेकर मेरे मन में कई तरह की उलझनें थीं। लेकिन मैंने एक बात ठान ली थी कि फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। मेरे शिक्षकों ने मुझे कॉन्सेप्ट के पीछे की असली वजह और सोच को समझना सिखाया। जब आप चीजों को समझ लेते हैं, तो वो आसान लगने लगती हैं। पढ़ाई के दौरान जब भी कोई मुश्किल सवाल सामने आता, तो मैं वीडियो सॉल्यूशंस की मदद लेता था। इससे मेरा बहुत समय बचा और सही तरीका भी तुरंत समझ आ गया।"
वहीं, निशिता (AIR 258) का मानना है कि परीक्षा के दिन बिना घबराए पेपर हल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए निशिता ने कहा, "यह स्कोर हासिल करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी पूरी तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा मददगार रोज़ होने वाले प्रैक्टिस टेस्ट्स रहे। इन टेस्ट्स ने ही मुझे समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया। टीचर्स ने हर बार मेरी गलतियां पकड़ीं और उन्हें वक्त रहते सुधारने में मेरी मदद की। एग्जाम हॉल में इसी चीज़ का मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला।"
अलख पांडे भी रहे मौजूद
सफलता के इस जश्न के बीच, फिजिक्स वाला के फाउंडर और जाने-माने शिक्षक अलख पांडे ने भी वहां मौजूद छात्रों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कामयाब होने वाले बच्चों को बधाई देने के साथ-साथ उन बच्चों के लिए भी एक बहुत जरूरी संदेश दिया, जो इस बार मनमुताबिक नतीजे नहीं ला पाए। उन्होंने कहा, "नीट 2026 की तैयारी करने वाले हर एक छात्र को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जिस लगन और अनुशासन के साथ यह सफर तय किया है, वो सच में काबिले तारीफ है। जिन बच्चों ने आज कामयाबी का परचम लहराया है, वो उनकी अपनी दिन-रात की मेहनत का ही नतीजा है। लेकिन, जिन बच्चों का रिजल्ट उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आया, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि निराश न हों। कोई भी एक परीक्षा आपकी पूरी काबिलियत या आपका आने वाला कल तय नहीं कर सकती। यह आपकी जिंदगी की लंबी यात्रा का महज एक छोटा सा पड़ाव है। आगे आपके लिए और भी कई बड़े मौके इंतज़ार कर रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव