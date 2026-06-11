NEET 2026 Re-Exam: नीट यूजी 2026 के लिए PwBD परीक्षार्थी खुद चुनें अपना 'स्क्राइब', NTA ने खोला रजिस्ट्रेशन पोर्टल
NEET 2026 Re-exam: एनटीए ने 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा के PwD छात्रों के लिए स्क्राइब पोर्टल खोल दिया है। योग्य उम्मीदवार 12 जून तक neet.nta.nic.in पर जाकर डिटेल्स भर सकते हैं।
NEET UG 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट री-एग्जाम' (NEET 2026 Re-Exam) में शामिल होने वाले दिव्यांग (PwD/PwBD) उम्मीदवारों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर आई है । नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा के दौरान लिखने या ओएमआर (OMR) शीट भरने में अक्षम छात्रों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण पब्लिक नोटिस जारी किया है । एनटीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जो दिव्यांग उम्मीदवार परीक्षा में 'स्क्राइब' (लेखक/सहायक) की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए आधिकारिक पोर्टल खोल दिया गया है।
स्क्राइब (Scribe) क्या है और इसकी जरूरत किसे है?
स्क्राइब वह व्यक्ति होता है जो परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी के निर्देशों के अनुसार उसके उत्तरों को ओएमआर शीट (OMR Sheet) पर मार्क करता है। NTA के नियमों के अनुसार, PwBD कैटेगरी के वे छात्र जो शारीरिक बाधाओं के कारण स्वयं लिखने में असमर्थ हैं (जैसे दृष्टिबाधित छात्र या जिनके ऊपरी अंगों में 40% से अधिक दिव्यांगता है), वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
12 जून तक है मौका, जानें पूरा टाइम-टेबल
एनटीए के नोटिस के मुताबिक, योग्य PwD और PwBD उम्मीदवार 09 जून 2026 से 12 जून 2026 (रात 11:50 बजे तक) अपने सहायक लेखक (Scribe) की पूरी डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं । छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तय समय सीमा के भीतर अपने आवेदन पूरे कर लें । आपको बता दें कि नीट यूजी 2026 की यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली है।
स्टेप-बाय-स्टेप: ऐसे दर्ज करें अपने 'स्क्राइब' की डिटेल्स
- सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://neet.nta.nic.in पर जाएं ।
- इसके बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (लॉगिन आईडी और पासवर्ड) का उपयोग करके अकाउंट लॉगिन करें ।
- लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट के होम पेज पर 'Register Scribe Details' का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें । ध्यान रहे कि यह बटन केवल उन्हीं PwD/PwBD छात्रों को दिखेगा जो स्क्राइब की सुविधा के पात्र हैं ।
- इसके बाद अपनी पसंद के अनुसार स्क्राइब का विकल्प चुनें और मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान से भरकर सबमिट कर दें ।
- एक बार डिटेल्स सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने के बाद, यह जानकारी आपके होम पेज के बाईं ओर दिए गए 'View Application Form' लिंक और कंफर्मेशन पेज पर दिखने लगेगी ।
किसी भी समस्या के लिए एनटीए ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स
यदि किसी छात्र को पोर्टल पर स्क्राइब की डिटेल्स भरने में कोई परेशानी या तकनीकी दिक्कत आती है, तो वे घबराएं नहीं । एनटीए ने इसके लिए विशेष हेल्प डेस्क नंबर जारी किए हैं । उम्मीदवार 011-40759000 या 011-69227700 पर कॉल करके सीधे मदद ले सकते हैं । इसके अलावा छात्र अपनी शिकायत या समस्या को neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं ।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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