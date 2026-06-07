NEET UG री-एग्जाम पेपर लीक के सारे दावे फर्जी, एनटीए ने छात्रों को किया आगाह, टेलीग्राम चैनलों पर कड़ी नजर
NEET UG 2026: अफवाह फैलाकर नीट-यूजी पुनर्परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का इनपुट मिलने पर केंद्र सरकार की एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। टेलीग्राम चैनल पर विशेष तौर पर निगाह रखी जा रही है।
NEET 2026 Re-exam: अफवाह फैलाकर नीट-यूजी पुनर्परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का इनपुट मिलने पर केंद्र सरकार की कानून प्रवर्तन एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटेलीजेंस इनपुट मिले हैं कि 21 जून तक लगातार सिस्टम को प्रभावित करने और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने का सिलसिला चलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल पर विशेष तौर पर निगाह रखी जा रही है।
टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर पैनी नजर, एआई (AI) से होगी मॉनीटरिंग
अधिकारियों का कहना है कि टेलीग्राम की भारत में कोई भौतिक मौजूदगी या कार्यालय नहीं होने के कारण उस पर जवाबदेही तय करना और नियमन करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि परीक्षा में धांधली करने वाले नेटवर्क लगातार इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार मल्टी एजेंसी नेटवर्क के जरिये इस प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है।
नीट-यूजी 2025 से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनलों की पहचान की थी, जो कथित प्रश्नपत्रों से जुड़ी भ्रामक और फर्जी सूचनाएं फैला रहे थे। एनटीए के विशेष पोर्टल पर कथित पेपर लीक से संबंधित 1,500 से अधिक दावों को चिह्नित किया गया था। वर्ष 2026 में भी तीन मई को हुए पेपर लीक विवाद के बाद अब पुनर्परीक्षा को लेकर फिर से टेलीग्राम पर दावे और अफवाहें सामने आ रही हैं। कई चैनलों को चिह्नित किया गया है और विशेषज्ञ हर सूचना की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एआई से भी मॉनीटरिंग की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, 21 जून तक शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में रहेंगी, जब तक परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न नहीं हो जाती। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि पेपर लीक की अफवाहें फैलाने की लगातार कोशिशें की जा सकती हैं। आपराधिक गिरोह एक बार फिर सिस्टम में सेंध लगाने का प्रयास कर सकते हैं।
‘जीरो ट्रस्ट पॉलिसी’ लागू
परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और फुलप्रूफ बनाने के लिए लगातार उच्चस्तरीय बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तैयारियों की नियमित समीक्षा कर रहा है। ‘जीरो ट्रस्ट पॉलिसी’ के तहत केवल बाहरी खतरों पर ही नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर कार्यरत लोगों की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है।
पेपर लीक के दावे फर्जी
एनटीए ने शनिवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के लीक होने या बेचे जाने की बात कही जा रही है। एजेंसी ने ऐसे दावों को झूठा और भ्रामक बताते हुए अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
नीट प्रश्नपत्र पहुंचाने में वायुसेना मदद करेगी
एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने शनिवार को कहा कि 21 जून को होने वाली नीट के प्रश्नपत्रों को लाने-ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव द्वारा नीट की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में वे वर्चुअल रूप से शामिल हुए।
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