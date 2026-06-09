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Re-NEET परीक्षा में नहीं होगी कोई गलती! शिक्षा मंत्री ने कहा— समय पर आएगा रिजल्ट, PM मोदी खुद रख रहे हैं नजर

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया है कि 21 जून को होने वाला NEET UG री-एग्जाम 'जीरो एरर' के साथ सुरक्षित होगा और रिजल्ट समय पर आएगा। पेपर लीक मामले की जांच CBI फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए करेगी।

Re-NEET परीक्षा में नहीं होगी कोई गलती! शिक्षा मंत्री ने कहा— समय पर आएगा रिजल्ट, PM मोदी खुद रख रहे हैं नजर

NEET 2026 Re-Exam: नीट (NEET UG 2026) परीक्षा को लेकर मचे देशव्यापी बवाल और पेपर लीक के आरोपों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को एक बहुत बड़ा और सकारात्मक भरोसा दिया है। मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के मुख्यालय में तैयारियों की समीक्षा करने के बाद, शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि आगामी 21 जून 2026 को होने जा रही नीट री-एग्जाम पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और 'जीरो एरर' यानी बिना किसी गलती के आयोजित की जाएगी। सरकार का पूरा प्रयास है कि इस प्रक्रिया में छात्रों के शैक्षणिक कैलेंडर को नुकसान न पहुंचे।

समय पर आएगा रिजल्ट, पढ़ाई को नहीं होने देंगे बाधित

शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक और गड़बड़ियों से परेशान देश के लाखों मेडिकल छात्रों से अपील करते हुए कहा, “हम इस परीक्षा के नतीजों को बिल्कुल सही समय पर घोषित करेंगे, ताकि छात्रों की पढ़ाई और उनके समय का ज्यादा नुकसान न हो। मैं सभी छात्र-छात्राओं को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे किसी भी तरह के भ्रम या सोशल मीडिया की अफवाहों में न आएं और अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर लगाएं।”

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पीएम मोदी खुद रख रहे हैं नजर, राज्यों से मांगा सहयोग

धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार परीक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सरकार ने कई मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों को मिलाकर एक हाई-लेवल कोऑर्डिनेशन सिस्टम तैयार किया है। इस पूरी तैयारी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट सचिव और केंद्रीय गृह सचिव जैसे देश के सबसे सीनियर अधिकारी भी व्यवस्थाओं की समीक्षा में जुटे हुए हैं। गृह सचिव आने वाले दिनों में परीक्षा की फूलप्रूफ तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाले हैं।

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शिक्षा मंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा है। यह री-एग्जाम देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित होगा। गड़बड़ियों को रोकने के लिए एनटीए (NTA) को भी नए अधिकारियों की नियुक्ति और तकनीकी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है।

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पेपर लीक की तह तक जाएगी CBI, दोषियों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट से मिलेगी सजा

सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा जताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) पेपर लीक मामले की गहराई से जांच कर रही है और वे इस साजिश की तह तक जाकर रहेंगे। उन्होंने सीबीआई से अनुरोध किया है कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं या इस धांधली के पीछे शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए उन्हें जल्द से जल्द और कड़ी सजा दिलवाई जाए।

मंत्री ने माना कि पहले कुछ चुनौतियां और गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि इस बार वे गलतियां किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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