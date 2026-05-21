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NEET 2026 Re-Exam के लिए 30 दिनों का मास्टर प्लान, टॉपर्स की ये ट्रिक दिलाएगी सफलता

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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NEET 2026 Re-Exam: नीट री-एग्जाम की तारीख 21 जून 2026 बिल्कुल नजदीक है और अब आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स और टॉपर्स द्वारा सुझाया गया वह '30-डेज मास्टर प्लान' जो आपको इस महा-मुकाबले में जीत दिलाएगा।

NEET 2026 Re-Exam के लिए 30 दिनों का मास्टर प्लान, टॉपर्स की ये ट्रिक दिलाएगी सफलता

Last 30 Days Strategy for NEET 2026 Re-Exam: नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) परीक्षा के रद्द होने और दोबारा परीक्षा (Re-NEET) की घोषणा के बाद देश भर के लाखों मेडिकल छात्र इस समय असमंजस और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब उदास होने या घबराने का नहीं, बल्कि अपनी पूरी ताकत झोंककर मैदान में वापस उतरने का समय है! परीक्षा की तारीख 21 जून 2026 बिल्कुल नजदीक है और अब आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं।

यदि आप इन बचे हुए 30 दिनों को एक 'मिशन मोड' की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने पुराने स्कोर को पार कर सकते हैं, बल्कि अपनी मनपसंद मेडिकल सीट भी पक्की कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स और टॉपर्स द्वारा सुझाया गया वह '30-डेज मास्टर प्लान' जो आपको इस महा-मुकाबले में जीत दिलाएगा।

गोल्डन रूल: Zero से दोबारा शुरुआत करने की भूल कभी न करें

एक्सपर्ट्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी सुझाव यही है कि आपको पूरी किताब नए सिरे से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले ही पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं और परीक्षा भी दे चुके हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ताजा हैं। आपको बस अपनी तैयारी को तीन भागों में बांटना है:

कमजोर टॉपिक्स : इन पर शुरुआत में थोड़ा अधिक ध्यान दें और केवल उनके फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रीवाइज करें।

औसत टॉपिक्स: इन्हें एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों और प्रश्नों के अभ्यास के जरिए मजबूत बनाएं।

मजबूत टॉपिक्स : ये आपके स्कोरिंग एरिया हैं, इन्हें केवल क्विक रिवीजन जल्दी से दोहराने की जरूरत है।

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बोरियत से बचने के लिए अपनाएं 'टाइम स्लॉट फॉर्मूला'

लगातार 14-15 घंटे तक तनाव में रहकर पढ़ने से बेहतर है कि आप निरंतरता बनाए रखें। पढ़ाई को मजेदार और उबाऊ होने से बचाने के लिए अपने पूरे दिन को 2 से 3 घंटे के तीन या चार अलग-अलग स्लॉट में बांट लें। हर स्लॉट में अलग विषय या अलग स्टडी मटेरियल जैसे एक स्लॉट में थ्योरी और दूसरे में एमसीक्यू प्रैक्टिस पढ़ें। इससे आपका दिमाग थकेगा नहीं और पढ़ने में उत्सुकता बनी रहेगी।

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30 दिनों का टाइम-टेबल: फेज-वाइज स्ट्रेटेजी

इस आखिरी एक महीने की तैयारी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे तीन फेज में विभाजित करें:

दिन 1 से 10: 'हाई-वेटेज' चैप्टर्स पर रखें पूरा फोकस

शुरुआती 10 दिनों में उन चैप्टर को अच्छे से पढ़े जिनसे हर साल सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यह आपका आत्मविश्वास आसमान पर ले जाएगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे विषयों पर पकड़ मजबूत करें। फिजिक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के हर एक फॉर्मूले को अपनी उंगलियों पर रखें।

दिन 11 से 21: केवल रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग

यह फेज आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए है। इस दौरान पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (PYQs) को समय सीमा तय करके हल करें। जो भी गलतियां हों, उनके लिए एक ‘एरर नोटबुक’ बनाएं ताकि वे परीक्षा में दोबारा न दोहराई जाएं।

दिन 22 से 30: रेगुलर मॉक टेस्ट और मानसिक स्वास्थ्य

परीक्षा के आखिरी दिनों में खुद को असली एग्जाम हॉल जैसा माहौल दें। नियमित रूप से फुल-लेंथ मॉक टेस्ट दें और ओएमआर (OMR) शीट भरने की प्रैक्टिस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा से 5 दिन पहले कोई भी नया चैप्टर न छुएं।

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एनसीईआरटी ही है आपकी नैया पार लगाने वाली

बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केवल और केवल NCERT की किताब को ही अपना भगवान मानें। टॉपर्स के अनुसार, एनसीईआरटी की हर एक लाइन, डायग्राम, टेबल और समरी को कम से कम 5 से 10 बार अच्छी तरह पढ़ लें। फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए फॉर्मूला शीट और शॉर्टकट्स नोट्स तैयार करें। कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय उनके एप्लीकेशन को समझें।

आखिरी में, अपनी सेहत, खान-पान और नींद से कोई समझौता न करें। तनाव दूर करने के लिए रोजाना 20 से 30 मिनट योग या ध्यान जरूर करें। याद रखें, ज्ञान आपके पास पहले से है, बस इस आखिरी महीने में खुद को शांत और केंद्रित रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी!

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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