NEET 2026 Re-Exam: नीट 2026 री-एग्जाम की सिटी इंटिमेशन स्लिप का इंतजार, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड
NEET Re-Exam City Intimation Slip 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही नीट 2026 री-एग्जाम के लिए ‘एडवांस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगी।
NEET Re-Exam City Intimation Slip 2026: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG 2026) की दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले देश भर के मेडिकल छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही नीट 2026 री-एग्जाम के लिए ‘एडवांस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगी।
इस सिटी स्लिप को परीक्षा से 10 दिन पहले आधिकारिक पोर्टल पर लाइव किए जाने की पूरी संभावना है। जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में दोबारा शामिल होने की पात्रता मिली है, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से इसे चेक कर सकेंगे।
21 जून को आयोजित होगा री-एग्जाम, जानें शिफ्ट की टाइमिंग
नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा का आयोजन आगामी 21 जून 2026 (रविवार) को किया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसके लिए छात्रों को कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यह सिटी स्लिप छात्रों को परीक्षा के मुख्य शहर की जानकारी पहले ही दे देगी, जिससे कि वे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा और ठहरने के जरूरी इंतजाम समय रहते एडवांस में कर सकें।
सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड में क्या है अंतर?
छात्र परीक्षा सिटी स्लिप को ही अपना एडमिट कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन दोनों डॉक्यूमेंट में बड़ा अंतर होता है। सिटी इंटिमेशन स्लिप केवल एक डॉक्यूमेंट है, जो परीक्षा से लगभग 10-20 दिन पहले जारी होता है और इसमें केवल अलॉटेड शहर, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग की जानकारी होती है। इसे दिखाकर परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिल सकता।
एडमिट कार्ड एक आधिकारिक प्रवेश पत्र होता है, जिसे एनटीए द्वारा 14 जून 2026 तक जारी किया जाएगा। इसमें आपके परीक्षा केंद्र का सटीक नाम, पूरा पता, रिपोर्टिंग समय, आपकी फोटो और सिग्नेचर के साथ-साथ परीक्षा के कड़े दिशा-निर्देश दर्ज होते हैं। परीक्षा केंद्र पर इसे ले जाना अनिवार्य है।
नीट 2026 री-एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
स्टेप 1: सबसे पहले एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर एक्टिव होने वाले "NEET UG Re-Exam City Intimation Slip 2026" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: लॉगिन विंडो खुलने पर अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number), पासवर्ड या जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।
स्टेप 4: डिटेल्स सबमिट करते ही आपकी अलॉटेड परीक्षा शहर की स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी। इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें।
NTA की जरूरी सलाह: रिफंड विंडो भी 22 जून तक खुली
एनटीए ने उन छात्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है जो अपनी फीस का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। बोर्ड ने नीट यूजी फीस रिफंड सुविधा की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 22 जून 2026 कर दिया है। छात्र वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक खाते की जानकारी (अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड) दर्ज कर रिफंड का दावा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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