NEET 2026 Fee Refund: नीट फीस रिफंड की आखिरी तारीख बढ़कर हुई 7 जुलाई; ऐसे करें अप्लाई
NEET UG 2026 fee refund: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा की फीस रिफंड विंडो को बढ़ाकर 7 जुलाई 2026 कर दिया है। छात्र अपने बैंक खाते की जानकारी तुरंत अपडेट कर लें।
NTA NEET Fee Refund 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट-यूजी 2026 के लिए फीस रिफंड विंडो की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों की फीस तकनीकी दिक्कतों या बैंक खाते की गलत जानकारी के कारण अभी तक वापस नहीं आ पाई है, उन्हें एनटीए ने अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करने का एक आखिरी और अंतिम अवसर देते हुए इस समय सीमा को 7 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है।
क्यों बढ़ानी पड़ी एनटीए को अंतिम तारीख?
एनटीए की ओर से पहले रिफंड प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा तय की गई थी, लेकिन कई छात्रों ने शिकायत की थी कि उनके खातों में रिफंड की राशि क्रेडिट नहीं हुई है। जब आयोग ने इसकी जांच की, तो पाया गया कि बड़ी संख्या में छात्रों ने फॉर्म भरते समय गलत अकाउंट नंबर, गलत आईएफएससी (IFSC) कोड दर्ज कर दिया था या फिर कई खाते अब बंद हो चुके हैं। इस वजह से रिफंड ट्रांजेक्शन लगातार फेल हो रहे थे। छात्रों के पैसे न फंसे, इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने पोर्टल पर 'बैंक अकाउंट अपडेट लिंक' को दोबारा एक्टिव किया है।
किन्हें मिलेगा फीस रिफंड और क्या है नियम?
यह रिफंड उन उम्मीदवारों को दिया जा रहा है जिन्होंने आवेदन के दौरान गलती से दो बार भुगतान कर दिया था, या जिनका ट्रांजेक्शन बीच में फंस गया था, साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत सुरक्षा राशि वापसी के पात्र छात्र भी इसमें शामिल हैं। एनटीए ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि छात्र किसी साइबर कैफे वाले या किसी बाहरी व्यक्ति के बजाय केवल अपने माता-पिता या अपने स्वयं के एक्टिव बैंक खाते की जानकारी ही पोर्टल पर भरें। यदि इस बार भी जानकारी गलत पाई गई, तो रिफंड रद्द कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई अन्य मौका नहीं मिलेगा।
कैसे अपडेट करें अपनी बैंक डिटेल्स?
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपनी जानकारी सुधार लें:
- सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "NEET-UG 2026 Fee Refund / Update Bank Details" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपने क्रेडेंशियल्स (एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करके लॉगिन करें।
4. अब 'बैंक अकाउंट डिटेल्स' के विकल्प पर जाकर अपना सही अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड दर्ज करें।
5. अपने पासबुक या कैंसिल्ड चेक की साफ कॉपी अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स