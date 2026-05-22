Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET 2026 Fee Refund FAQ : नीट फीस रिफंड में देरी, कैसे और कब वापस मिलेगी फीस, जानें हर सवाल का जवाब

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

NEET 2026 Fee Refund FAQ : री-नीट के लिए छात्रों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। 3 मई वाली परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस दी गई थी, वह रिफंड कर दी जाएगी और एनटीए अपने खर्चे पर नई परीक्षा आयोजित करवाएगा। यहां जानें रिफंड से जुड़े हर प्रश्न का जवाब -

NEET 2026 Fee Refund FAQ : नीट फीस रिफंड में देरी, कैसे और कब वापस मिलेगी फीस, जानें हर सवाल का जवाब

NEET 2026 Fee Refund FAQ : नीट यूजी 2026 फीस रिफंड प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई है। जल्द ही neet.nta.nic.in पर इसका लिंक खोल दिया जाएगा। एनटीए ने कहा था कि नीट यूजी 2026 फीस रिफंड प्रक्रिया की विंडो 21 मई से खोल दी जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं कि नीट यूजी वेबसाइट पर फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने का लिंक कब खुलेगा। फीस वापसी प्रक्रिया का कोई आधिकारिक नोटिस जारी न होने से भी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। एनटीए ने बताया था कि अभ्यर्थियों को फीस रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। नीट 2026 परीक्षा रद्द करने की जब घोषणा हुई थी, तब यह भी बताया गया था कि री-नीट के लिए छात्रों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। 3 मई वाली परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस दी गई थी, वह रिफंड कर दी जाएगी और एनटीए अपने खर्चे पर नई परीक्षा आयोजित करवाएगा।

NEET 2026 Fee Refund FAQ : यहां जानें नीट यूजी फीस रिफंड प्रक्रिया से जुड़ा एफएक्यू

प्रश्न - क्यों दी बैंक अकाउंट अपडेट करने की सुविधा

उत्तर- एनटीए के अनुसार, यह सुविधा इसलिए दी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने साइबर कैफे और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसी) से आवेदन पत्र भरे थे। ऐसे मामलों में डिफॉल्ट रूप से रिफंड उसी बैंक खाते में भेजा जाता, जिससे आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी रिफंड राशि किसी अन्य बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बैंक खाता अपडेट करने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों को सुविधानुसार सही खाते में रिफंड प्राप्त करने में आसानी होगी। अभ्यर्थी को आधिकारिक नोटिस नजर पर रखने को कहा गया है। NTA एक विंडो (पोर्टल) खोलेगा जहां छात्र अपनी खुद की या अपडेटेड बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल सकेंगे, ताकि पैसा सीधा उनके खाते में आए न कि सायबर कैफे के किसी शख्स के।

प्रश्न - क्या नीट यूजी 2026 की परीक्षा फीस वापस मिलेगी?

उत्तर - हां। NTA ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उम्मीदवारों द्वारा पहले से जमा की गई परीक्षा फीस वापस कर दी जाएगी।

प्रश्न - नीट रिफंड का लिंक कब एक्टिव होगा?

उत्तर - NTA ने बताया था कि बैंक खाता अपडेट करने का मॉड्यूल 21 मई, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:नीट में आयु सीमा और अटेम्प्ट लिमिट की तैयारी, NTA बोला- पेपर लीक नहीं

प्रश्न - क्या नीट यूजी 2026 के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है?

उत्तर- नहीं। मौजूदा रजिस्ट्रेशन और उम्मीदवारी का डेटा अपने आप आगे बढ़ा दिया जाएगा।

प्रश्न - क्या उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त फीस देनी होगी?

नहीं - दोबारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी।

प्रश्न- नीट यूजी 2026 फीस रिफंड के लिए neet.nta.nic.in पर क्या क्या डिटेल्स डालनी होगी।

उत्तर - विद्यार्थियों को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करनी है। वे जिस अकाउंट में पैसा पाना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स डालनी है। अगर कोई विद्यार्थी डिटेल्स अपडेट नहीं करेगा, तो पहले वाली डिटेल्स ही फाइनल होगी।

प्रश्न- नीट यूजी 2026 फीस रिफंड के लिए कैसे आवेदन करें?

उत्तर - उम्मीदवार NEET UG 2026 रिफंड प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं-

आधिकारिक NEET पोर्टल https://neet.nta.nic.in खोलें।

अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करके लॉगिन करें।

सक्रिय शुल्क रिफंड या बैंक विवरण अपडेट लिंक पर क्लिक करें।

वैध बैंकिंग विवरण भरें, जिसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड शामिल हो।

भुगतान संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सभी विवरण सावधानीपूर्वक जांचें।

फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टि पृष्ठ को सुरक्षित रखें।

ये भी पढ़ें:नीट रिफंड प्रक्रिया आज से, कैसे वापस मिलेगी फीस, NTA ने बताए नियम

प्रश्न - नीट फीस का रिफंड कब आएगा? क्या NTA ने फीस वापसी की तारीख घोषित कर दी है?

उत्तर - नहीं। NTA ने अभी तक वह तारीख घोषित नहीं की है जिस दिन फीस की रकम बैंक खातों में जमा की जाएगी।

प्रश्न - नीट फीस रिफंड की रकम क्या होगी? कितने पैसे आएंगे?

उत्तर- जनरल कैटेगरी: Rs 1700

OBC/EWS: Rs 1600

SC/ST/PwD: Rs 1000

रिफंड प्रक्रिया के तहत, NTA ने स्पष्ट किया है कि भुगतान गेटवे शुल्क और बैंक से संबंधित शुल्क रिफंड राशि में शामिल नहीं किए जाएंगे।

प्रश्न - नीट यूजी 2026 री एग्जाम कब होगा?

उत्तर - नीट यूजी री एग्जाम 21 जून, 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में होगा।

प्रश्न - क्या नीट का मीडियम बदला जा सकता है

उत्तर - पहले आवेदन के समय चुनी गई भाषा का माध्यम ही फाइनल माना जाएगा और अब इसे बदला नहीं जा सकता।

एग्जाम सेंटर बदलने के लिए 21 मई तक का समय दिया गया था।

प्रश्न - नीट के पहले वाले सेंटर से कोई ऐतराज या शिकायत है तो कहां संपर्क करें?

उत्तर- पिछले एग्जाम से जुड़ी सेंटर से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए, उम्मीदवार जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ NTA हेल्पडेस्क को neetug2026@nta.ac.in पर लिख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:NEET Re-Exam के लिए 30 दिनों का मास्टर प्लान, टॉपर्स की ये ट्रिक दिलाएगी सफलता

प्रश्न : क्या पहले आवंटित किया गया परीक्षा केंद्र ही दोबारा आवंटित किया जाएगा?

उत्तर: परीक्षा केंद्र उम्मीदवार द्वारा चुने गए शहर के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि पुन: परीक्षा के लिए वही पुराना परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए।

प्रश्न : उम्मीदवारों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय क्यों दिया जा रहा है?

उत्तर: 15 मिनट का अतिरिक्त समय दस्तावेज़ीकरण (documentation), सत्यापन और परीक्षा से संबंधित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है।

प्रश्न : 03 मई 2026 को आयोजित परीक्षा के दौरान मुझे केंद्र से संबंधित समस्याओं के कारण परेशानी/असुविधा का सामना करना पड़ा था। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सहायक विवरणों और दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायतें NTA हेल्पडेस्क को neetug2026@nta.ac.in पर भेजें।

ये भी पढ़ें:NEET : मकान मालिक ने दिखाया वायरल PDF,शशिकांत सुथार ने सुनाई कहानी

प्रश्न : मुझे पहले जो परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था वह मेरे घर से बहुत दूर था। इसके लिए क्या किया जा सकता है?

उत्तर: उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए शहर के विकल्पों के आधार पर परीक्षा केंद्र रेंडमली आवंटित किए जाते हैं।

प्रश्न : क्या मुझे पुन: परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा?

उत्तर: नहीं, NEET (UG)-2026 री एग्जाम में बैठने के लिए उम्मीदवारों को कोई भी अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
NEET Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।