NEET Cancelled: नीट परीक्षा रद्द होने पर भड़के छात्र; सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा, 'सिस्टम की नाकामी' पर उठाए सवाल
NEET 2026 Cancelled: नीट पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द होने की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे 'एक्स' (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छात्रों का गुस्सा और निराशा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी।
NEET Cancelled, NEET UG Paper Leak: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने के फैसले ने देशभर के लाखों छात्रों और उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द होने की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे 'एक्स' (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छात्रों का गुस्सा और निराशा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। छात्र इस स्थिति को केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की 'हत्या' और ‘मानसिक प्रताड़ना’ करार दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए दर्दभरे पोस्ट
परीक्षा रद्द होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर #NEET, #NTACancelNEET और #PaperLeak जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एक छात्र ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए लिखा, "हमने दो साल तक अपनी नींद, दोस्ती और खुशियां त्याग दीं ताकि डॉक्टर बन सकें, लेकिन सिस्टम की एक गलती ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अब दोबारा वही किताबें उठाना किसी सजा से कम नहीं है।"
एक अन्य यूजर ने मीम्स और व्यंग्य के जरिए एनटीए पर निशाना साधते हुए लिखा, "ओह! फिर से कोशिश करें (Oops! Retry) - यह संदेश केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे भविष्य पर लिखा गया है।" कई छात्रों ने वीडियो साझा कर रोते हुए बताया कि उनके माता-पिता ने कोचिंग की फीस भरने के लिए कितनी मुश्किलें झेली थीं।
छात्रों की बढ़ी मुश्किलें: आर्थिक और मानसिक बोझ
परीक्षा रद्द होने का सबसे बुरा असर उन छात्रों पर पड़ा है जो दूर-दराज के गांवों से शहरों में आकर तैयारी कर रहे थे। दोबारा परीक्षा का मतलब है—फिर से सेंटर तक जाने का खर्चा, फिर से रहने-खाने का इंतजाम और वही मानसिक दबाव झेलना।
अभिभावकों ने भी सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर बार-बार पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं? एक अभिभावक ने एक्स पर पोस्ट किया, “क्या एनटीए को अंदाजा भी है कि एक छात्र परीक्षा के दिन किस मानसिक स्थिति से गुजरता है? दोबारा परीक्षा कराना समाधान नहीं है, बल्कि दोषियों को ऐसी सजा देना जरूरी है कि दोबारा कोई पेपर लीक करने की हिम्मत न करे।”
विपक्ष और छात्र संगठनों का हमला
राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। छात्र संगठन ने अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन कर एनटीए के महानिदेशक के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष ने इसे शिक्षा प्रणाली की 'सबसे बड़ी विफलता' बताया है। छात्रों का तर्क है कि पेपर लीक के कारण ईमानदार और मेधावी छात्रों का हक मारा जा रहा है और भ्रष्टाचार के जरिए अयोग्य लोग डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आगे का रास्ता: दोबारा परीक्षा की तैयारी
फिलहाल, एनटीए ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। हालांकि, छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकाग्रता को वापस पाना है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से छात्रों में डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें इस समय परिवार के साथ और सकारात्मक रहने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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