2 स्कूलों से शुरू हुआ सफर, अब NeeevAI का 31 लाख बच्चों को AI लीडर बनाने का टारगेट
NeeevAI भारत में स्कूली शिक्षा को एआई से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। इस कंपनी की शुरुआत अप्रैल 2025 में महज दो स्कूलों के साथ हुई थी, अब वह अप्रैल 2027 तक 25786 स्कूलों और 31 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।
भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली छात्रों को एआई में ट्रेंड किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब स्कूल के सिलेबस का अहम हिस्सा बन गया है। AI तेजी से पढ़ाई, रोजगार और कारोबार का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नई तकनीक तक पहुंच बनाने की नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल सीखने की भी है। इसी डिमांड के मद्देनजर एडटेक कंपनी NeeevAI भारत में स्कूली शिक्षा को एआई से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। इस कंपनी की शुरुआत अप्रैल 2025 में महज दो स्कूलों के साथ हुई थी, अब वह अप्रैल 2027 तक 25786 स्कूलों और 31 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।
एआई लीडर तैयार करना चाहती है नीवएआई
NeeevAI का लक्ष्य बच्चों को केवल एआई का इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता बनाना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य के एआई लीडर के रूप में तैयार करना है। कंपनी का मानना है कि विद्यार्थियों को केवल इस टेक्निक का इस्तेमाल करना सिखाना काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें इसे समझने, विकसित करने और जिम्मदारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार करना होगा। कंपनी ने इस दिशा में स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक एआई को रेगुलर विषय के रूप में पढ़ाने का मॉडल तैयार किया है।
कक्षा 1 से 12 तक तैयार किया एआई सिलेबस, निकालीं किताबें
NeeevAI संस्थापक ने भारत के 6400 से अधिक स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने स्कूलों की जरूरतों, शिक्षकों की चुनौतियों और विद्यार्थियों के लिए AI शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाने की संभावनाओं को समझा। इसी अनुभव के आधार पर NeeevAI ने ऐसा मॉडल तैयार किया, जिसमें स्कूलों को केवल किताबें या सॉफ्टवेयर नहीं दिए जाते, बल्कि AI शिक्षा के लिए पूरा इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी के संस्थापक ने AI पर 12 किताबें लिखीं और उन्हें खुद छापा। ये किताबें कंपनी के साझदार स्कूलों में इस्तेमाल की जा रही हैं। इनमें दिल्ली के DPS रोहिणी जैसे स्कूल भी शामिल हैं।
कंपनी कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को एआई की शिक्षा देती है। इसके लिए उम्र और कक्षा के अनुसार सिलेबस तैयार किया गया है। विद्यार्थियों को किताबों के साथ रोबोटिक्स किट और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाता है। इस मॉडल की खासियत यह है कि AI को केवल किताबी विषय नहीं बनाया गया है। विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एक्टिविटी, रोबोटिक्स, प्रोजेक्ट और हैकाथॉन से एआई टेक्निक समझने का मौका मिलता है।
700 से 2 लाख से अधिक शिक्षकों तक पहुंचने की तैयारी
बच्चे तभी एआई के लीडर जब उनके टीचर एआई में दक्ष होंगे। NeeevAI ने इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया है। कंपनी के अनुसार, शुरुआत में उसके कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों की संख्या करीब 700 थी। अब अप्रैल 2027 तक 2,00,624 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का अनुमान है। स्कूलों को एआई पाठ्यक्रम और किताबों के अलावा प्रशिक्षित शिक्षक, रोबोटिक्स किट, एआई एनुअल डे, सर्टिफिकेशन, हैकाथॉन ऐप और इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाते हैं। कंपनी का कहना है कि गूगल सर्टिफिकेशन और कैन्वा प्रो लाइसेंस जैसी सुविधाएं भी स्कूलों को बिना अतिरिक्त शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।
एडटेक को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से समर्थन पत्र मिला है। इसके अलावा IIT मद्रास से उद्योग में मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन के लिए MoU हुआ है। यूनेस्को के रिस्पॉन्सिबल एआई ग्लोबल काउंसिल के साथ साझेदारी हुई है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी