जहां कभी बेटों का दबदबा था, वहां बेटियों ने लिख दी कामयाबी की नई इबारत; पहली बार दो महिला कैडेट बनीं स्ट्रीम टॉपर
एनडीए के इतिहास में पहली बार गार्गी पालीवाल और दिव्या गोदारा अपनी स्ट्रीम की टॉपर बनीं। 151वें कोर्स में 365 कैडेट पास आउट हुए और बेटियों ने इतिहास रच दिया।
जिस दहलीज पर कभी सिर्फ लड़कों के कदम पड़ते थे वहां अब बेटियां इतिहास लिख रही हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के 151वें कोर्स में पहली बार दो महिला कैडेट अपनी-अपनी स्ट्रीम में अव्वल आई हैं। कंप्यूटर साइंस में गार्गी पालीवाल और आर्ट्स में दिव्या गोदारा ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार अकादमी को बरसों से था। पुणे स्थित इस प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान ने शनिवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। अकादमी के मुताबिक यह पहला मौका है जब महिला कैडेट किसी स्ट्रीम में पहले स्थान पर रही हैं।
ट्रॉफी और मेडल की बारिश
कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान पाने वाली गार्गी पालीवाल को नौसेना प्रमुख की ट्रॉफी दी जाएगी। साथ में कमांडेंट का सिल्वर मेडल भी मिलेगा। आर्ट्स स्ट्रीम में अव्वल रहीं दिव्या गोदारा को वायुसेना प्रमुख की ट्रॉफी और कमांडेंट का सिल्वर मेडल मिलेगा।
साइंस स्ट्रीम में बाजी कैडेट आयुष कुमार के हाथ लगी। उन्हें थल सेना प्रमुख की ट्रॉफी और कमांडेंट का सिल्वर मेडल दिया जाएगा। बीटेक स्ट्रीम में कैडेट प्रशांत कुमार ने पहली से छठी टर्म तक के मेरिट क्रम में पहला स्थान हासिल किया। उन्हें CISC और HQ IDS ट्रॉफी के साथ कमांडेंट का सिल्वर मेडल मिलेगा।
चार साल में बदली तस्वीर
NDA ने साल 2022 में पहली बार महिला कैडेटों के लिए अपने दरवाजे खोले थे। उसके ठीक चार साल बाद दो बेटियां टॉपर बनकर निकली हैं। यह सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं है। यह उन हजारों लड़कियों के लिए भी भरोसे की बात है जो वर्दी पहनने का सपना देखती हैं। इस बार कुल 365 कैडेट पास आउट हुए। इनमें 12 कैडेट मित्र देशों के हैं। 151वें कोर्स के दीक्षांत समारोह में रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान यानी DIAT के कुलपति डॉ. बीएचवीएस नारायण मूर्ति मुख्य अतिथि रहे।
फौजी परिवार की बेटी
गार्गी पालीवाल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हैं। फौज से उनका रिश्ता घर से ही शुरू होता है। उनके बड़े भाई सेना में अफसर हैं। बहन आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज यानी AFMC से MBBS कर रही हैं। यानी घर का माहौल ही अनुशासन और सेवा का रहा।
अपने सफर के बारे में गार्गी ने बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा कि NDA में शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी। लेकिन पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों में वे खुद को ढाल पाईं। उन्होंने बताया कि सीनियर्स और इंस्ट्रक्टर्स ने खूब साथ दिया और इसी से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अपनी ट्रॉफी वे अपने माता-पिता को समर्पित करना चाहती हैं।
क्यों खास है यह कामयाबी
NDA में दाखिला पाना ही आसान नहीं होता। वहां तीन साल तक पढ़ाई और कड़ी सैन्य ट्रेनिंग साथ-साथ चलती है। सुबह की दौड़ से लेकर रात की क्लास तक हर पल इम्तिहान जैसा होता है। ऐसे माहौल में लड़कों के साथ बराबरी पर खड़े होना और फिर उनसे आगे निकल जाना बड़ी बात है। कंप्यूटर साइंस में टॉप करना भी इस दौर में खास मायने रखता है। आज की जंग सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़ी जाती। साइबर और तकनीक का दखल हर मोर्चे पर बढ़ रहा है। ऐसे में एक महिला कैडेट का इस स्ट्रीम में अव्वल आना आने वाले कल की झलक दिखाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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