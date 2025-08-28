NCVT MIS ITI Result 2025: एनसीवीटी आईटीआई रिजल्ट 2025 skillindiadigital.gov.in पर जारी, Direct Link

NCVT MIS ITI Result 2025: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) की ओर से आज 28 अगस्त 2025 को एमआईएस आईटीआई एआईटीटी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है।

NCVT MIS ITI Result 2025 Download Link: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) की ओर से आज 28 अगस्त 2025 को एमआईएस आईटीआई एआईटीटी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है वह अपना रिजल्ट (NCVT MIS ITI AITT Result 2025) आधिकारिक स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल skillindiadigital.gov.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

जुलाई और अगस्त 2025 में कंप्यूटर बेस्ड थ्योरी (सीबीटी) और प्रैक्टिकल परीक्षा देने वाले फर्स्ट और सैकेंड ईयर के छात्रों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन आईडी (पीआरएन) और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके तुरंत अपने परिणामों को चेक करें।

NCVT ITI Exam Result 2025: एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें? छात्र आधिकारिक एमआईएस पोर्टल से अपना एनसीवीटी आईटीआई स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. अपना वेब ब्राउज़र खोलें और आधिकारिक स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाएं। .

स्टेप 2. होमपेज पर, "एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई परिणाम 2025" या "एआईटीटी परिणाम देखने के लिए यहां क्लिक करें" लिखा हुआ एक नोटिस या बैनर देखें।

स्टेप 3. लिंक पर क्लिक करें, और आपको एक नए लॉग इन पेज पर जाएं। अपनी डिटेल्स परमानेंट रजिस्ट्रेशन आईडी (पीआरएन) और जन्म तिथि डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 4. अपनी डिटेल्स को दोबारा चेक करने के बाद, "सबमिट" या "रिजल्ट देखें" बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका NCVT ITI रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसमें आपका नाम, रोल नंबर, ट्रेड नाम, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, कुल अंक और योग्यता स्थिति (पास/फेल) जैसी जानकारी होगी।

स्टेप 6. अपनी मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करें और भविष्य की लिए इसका प्रिंट आउट संभाल कर रख लें।