NCVT ITI Result 2025 Direct Link : एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट skillindiadigital.gov.in पर जारी, डाउनलोड मार्कशीट

NCVT MIS ITI Result 2025: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेश्नल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) ने देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पढ़ रहे छात्रों का एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। विद्यार्थी आधिकारिक एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल ncvtmis.gov.in या स्किल इंडिया डिजिटल हब skillindiadigital.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। एनसीवीटी आईटीआई एग्जाम 28 जुलाई से 20 अगस्त 2025 के बीच आयोजित किए गए थे। इससे पहले आईटीआई प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 जुलाई से 25 जुलाई, 2025 तक हुई थीं।

NCVT MIS ITI Result 2025: एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट ⦁ विद्यार्थी सबसे पहले skillindiadigital.gov.in पर जाएं।

⦁ - एनसीवीटी आईटी रिजल्ट 2025 (NCVT ITI Results 2025) लिंक पर क्लिक करें।

⦁ AITT रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें यूनिक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (पीआरएन) और डेट ऑफ बर्थ डालें।

⦁ सब्मिट या व्यू रिजल्ट पर क्लिक करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। स्कोर कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, ट्रेड नाम, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, कुल अंक और योग्यता स्थिति (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) जैसी जानकारी होगी।

⦁ अपनी मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

NCVT ITI Result 2025: अपना आईटीआई परिणाम देखने के बाद क्या करें ⦁ सभी डिटेल्स चेक करें

- मार्कशीट पर सभी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स को तुरंत चेक करें ताकि कोई गड़बड़ी न हो।

⦁ डाउनलोड करें और सेव करें: अपनी मार्कशीट की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करें। ऑरिजनल हार्ड कॉपी आपके संबंधित आईटीआई संस्थान द्वारा बाद में वितरित की जाएगी।

⦁ कुल अंकों के आधार पर अपने प्रतिशत की गणना करके अपने प्रदर्शन को समझें।

⦁ परिणाम प्राप्त करने में किसी भी त्रुटि या समस्या के मामले में तुरंत अपने आईटीआई के परीक्षा प्रभारी या प्रधानाचार्य से संपर्क करें।