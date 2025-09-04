NCVT ITI Result 2025 link : skill india iti result out iti ka result skillindiadigital gov in download marksheet NCVT ITI Result 2025 link : आईटीआई रिजल्ट skillindiadigital.gov.in पर जारी, यहां देखें स्कोर कार्ड, Career Hindi News - Hindustan
NCVT ITI Result 2025 link : आईटीआई रिजल्ट skillindiadigital.gov.in पर जारी, यहां देखें स्कोर कार्ड

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 01:13 PM
ITI Result 2025 link : एनसीवीटी ने सभी सेमेस्टर के लिए आईटीआई रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। विद्यार्थी स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल skillindiadigital.gov.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं। छात्र पोर्टल पर अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स डालकर रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 28 जुलाई से 20 अगस्त, 2025 के बीच सीबीटी और प्रैक्टिकल मोड में हुई थीं। उम्मीदवार अपना परिणाम परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (पीआरएन) और जन्म तिथि डालकर देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

यूं चेक करें आईटीआई रिजल्ट

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाएं।

चरण 2: “NCVT ITI परिणाम 2025” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें, फिर “सबमिट” पर क्लिक करें।

चरण 4: आपका NCVT ITI परिणाम 2025 PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 5: अपना परिणाम देखें और भविष्य के संदर्भ के लिए PDF डाउनलोड/सेव करें।

जुलाई-अगस्त सत्र के दौरान देश भर से लाखों छात्र एनसीवीटी आईटीआई परीक्षाओं में शामिल हुए थे। रिजल्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राप्त अंक, कुल अंक, योग्यता स्थिति (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) और अन्य संबंधित उम्मीदवार की डिटेल्स दी गई है। मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, ट्रेड नाम, थ्योरी अंक, प्रायोगिक अंक और कुल अंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी आधिकारिक SIDH पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। मार्कशीट की हार्ड कॉपी बाद में संबंधित आईटीआई संस्थानों द्वारा वितरित की जाएगी।

iti result NCVT
