NCVT ITI Result 2025 : एनसीवीटी आईटी रिजल्ट skillindiadigital.gov.in पर जारी, Link, डाउनलोड मार्कशीट

NCVT ITI Result 2025: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेश्नल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) ने सभी सेमेस्टर के लिए एनसीवीटी आईटीआई रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। रिजल्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल skillindiadigital.gov.in पर चेक किया जा सकता है।

NCVT ITI Result 2025: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेश्नल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) ने सभी सेमेस्टर के लिए एनसीवीटी आईटीआई रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। रिजल्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल skillindiadigital.gov.in पर चेक किया जा सकता है। विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई की परीक्षा देने वाले सभी छात्र पोर्टल पर अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स डालकर रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट 2025 फर्स्ट और सेकेंड ईयर के उन सभी उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया गया है जिन्होंने 28 जुलाई से 20 अगस्त, 2025 के बीच आयोजित कंप्यूटर-आधारित थ्योरी (सीबीटी) और प्रैक्टिकल परीक्षाएं दी थीं। उम्मीदवार अपना परिणाम परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (पीआरएन) और जन्म तिथि डालकर देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

जुलाई-अगस्त सत्र के दौरान देश भर से लाखों छात्र एनसीवीटी आईटीआई परीक्षाओं में शामिल हुए थे। रिजल्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राप्त अंक, कुल अंक, योग्यता स्थिति (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) और अन्य संबंधित उम्मीदवार की डिटेल्स दी गई है। मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, ट्रेड नाम, थ्योरी अंक, प्रायोगिक अंक और कुल अंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी आधिकारिक SIDH पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। मार्कशीट की हार्ड कॉपी बाद में संबंधित आईटीआई संस्थानों द्वारा वितरित की जाएगी।

डायरेक्ट लिंक एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई परिणाम 2025 कैसे देखे स्टेज 1: स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) की आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाएँ।

स्टेज 2: होमपेज पर, "एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई परिणाम 2025" या "एआईटीटी परिणाम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें" वाले लिंक या बैनर को ढूंढ़ें और उस पर क्लिक करें।

स्टेज 3: आपको परिणाम लॉगिन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

स्टेज 4: आवश्यक फ़ील्ड में अपना परमानेंट पंजीकरण संख्या (PRN) और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेज 5: "सबमिट करें" या "परिणाम देखें" बटन पर क्लिक करें।

स्टेज 6: परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा और छात्र पीडीएफ प्रारूप में मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

परिणाम देखने के बाद क्या करें परिणाम देखने के बाद छात्र मार्कशीट में दी गई सभी डिटेल्स चेक कर लें। परिणाम प्राप्त करने में किसी भी विसंगति या समस्या की स्थिति में, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सहायता के लिए अपने संबंधित आईटीआई संस्थान या परीक्षा प्रभारी से संपर्क करें।

उम्मीदवार दिए गए कुल अंकों का उपयोग करके अपने ओवरऑल प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। सफल उम्मीदवार रोजगार, प्रशिक्षुता या एडवांस्ड प्रमाणपत्र कार्यक्रमों जैसे आगे के अवसरों की तलाश कर सकते हैं।