शिक्षक भर्ती के नियम बदलेगी केंद्र सरकार, ITEP बनेगी योग्यता, बीएड डीएलएड की डिग्री का क्या होगा

आईटीईपी कोर्स का पहला बैच अगले साल 2027 में पासआउट होगा। ऐसे में अब इसे शिक्षक भर्ती की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शामिल करने की तैयारी है। ITEP डिग्रीधारक CTET और STET में शामिल हो सकेंगे।

देश में शिक्षक भर्ती के योग्यता नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी है। शिक्षकों की पात्रता और अध्यापन की गुणवत्ता की देखरेख करने वाली भारत सरकार की संस्था एनसीटीई ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षक भर्ती के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) व राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्टेट TET) की पात्रता शर्तों में बदलाव के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इस बाबत दो विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। इन एक्सपर्ट कमिटियों का काम है कि चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) को शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं में शामिल किया जाए। हिन्दुस्तान टाइम्स ने जो आदेश देखें हैं, उसके मुताबिक इन कदमों से चार वर्षीय आईटीईपी ग्रेजुएट्स के लिए स्कूलों में शिक्षक की नौकरियों के योग्य बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।

2027 में पासआउट होगा आईटीईपी, इन्हें पात्रता शर्तों में शामिल करने की तैयारी एनसीटीई ने यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आईटीईपी छात्रों का पहला बैच 2027 में पासआउट होने वाला है। हालांकि बीएड और डीएलएड की तरह एनसीटीई आईटीईपी को एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में मान्यता देता है, लेकिन मौजूदा भर्ती नियमों और टीईटी दिशानिर्देशों में इसे स्पष्ट रूप से एक क्वालिफाइंग डिग्री के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। ये समितियां इस कमी को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करेंगी ताकि ITEP को पात्रता शर्तों में शामिल किया जा सके।

जब तक नोटिफिकेशन नहीं, तब तक ITEP डिग्री बेकार इस मामले की जानकारी रखने वाले NCTE के एक अधिकारी ने बताया, "पहला बैच मई-जून 2027 में ग्रेजुएट होगा और तब तक इन संशोधनों को नोटिफाई किए जाने की उम्मीद है।" अधिकारी ने आगे कहा कि जब तक इन बदलावों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया जाता और संबंधित नियमों में शामिल नहीं किया जाता तब तक ITEP ग्रेजुएट्स शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने या अपनी डिग्री के आधार पर CTET और स्टेट TET परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होंगे।

बीएड, डीएलएड, बीएलएड की वेल्यू बनी रहेगी 2023-24 शैक्षणिक सत्र में शुरू किए गए ITEP का मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत प्रस्तावित 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा ढांचे के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए शिक्षकों को तैयार करना है। यह ढांचा स्कूली शिक्षा को चार चरणों में बांटता है- फाउंडेशनल (पांच साल, उम्र 3-8), प्रिपरेटरी (तीन साल, उम्र 8-11), मिडिल (तीन साल, उम्र 11-14) और सेकेंडरी (चार साल, उम्र 14-18)। एनईपी 2020 के अनुसार 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए चार साल की इंटीग्रेटेड डिग्री न्यूनतम योग्यता बन जाएगी। हालांकि प्रस्तावित संशोधनों के तहत मौजूदा मान्य योग्यताओं की सूची में ITEP को जोड़ा जाएगा न कि दो साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (DElEd), बैचलर ऑफ एजुकेशन (BEd) और चार साल के बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन (BElEd) जैसे पाठ्यक्रमों को हटाया जाएगा।

वर्तमान में CTET और स्टेट TET पात्रता नियमों के तहत कक्षा 1-5 और कक्षा 6-8 में पढ़ाने के लिए अलग-अलग योग्यताएं तय हैं। इनमें DElEd, BElEd, BEd और चार साल के इंटीग्रेटेड BAEd/BScEd प्रोग्राम शामिल हैं, जो हर स्तर के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन हैं। संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना भर्ती करने वाले प्राधिकरणों द्वारा तय अन्य शर्तों के साथ-साथ इन शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

पूर्व आईएएस निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में समिति का गठन 8 अक्टूबर के एक आदेश में एनसीटीई ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रोफेसर निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं से जुड़े 2014 के नियमों की समीक्षा करना है। समिति को आईटीईपी को न्यूनतम योग्यता के रूप में शामिल करने के लिए एक संशोधन मसौदा तैयार करना है और 30 दिनों के भीतर इसे NCTE अध्यक्ष को सौंपना है।

12 सदस्यीय इस पैनल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिति (NVS), रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और हरियाणा के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षाविद भी शामिल हैं।

प्रोफेसर चंद्र किरण सलूजा कर रहे दूसरी समिति की अध्यक्षता 8 अक्टूबर के आदेश में भर्ती नियमों में आईटीईपी को शामिल करने की तत्काल जरूरत बताई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षकों की भर्ती के लिए तय की गई योग्यताएं NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के अनुरूप बनी रहें। दूसरी समिति CTET और STET दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर चंद्र किरण सलूजा कर रहे हैं। यह समिति ITEP स्नातकों को इन परीक्षाओं के लिए पात्र बनाने के मकसद से बदलावों की सिफारिश करेगी। इसके दायरे में प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक कक्षाओं समेत शिक्षण के सभी संबंधित लेवल शामिल हैं।

10 सदस्यीय इस पैनल में एनसीईआरटी, DoSEL, सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षाविद भी शामिल हैं। समिति से कहा गया है कि वह 31 अक्टूबर तक अपनी सिफारिशें और टीईटी दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधन NCTE को सौंप दे।

आदेशों के अनुसार, दोनों समितियां विषय विशेषज्ञों और विभिन्न मंत्रालयों, नियामक निकायों, परीक्षा एजेंसियों, उच्च शिक्षा संस्थानों, स्कूल बोर्डों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर सकती हैं।