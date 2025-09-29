NCLT Recruitment 2025: Several positions including Deputy Registrar and Court Officer are vacant those over 56 NCLT Recruitment 2025 : डिप्टी रजिस्ट्रार, कोर्ट ऑफिसर समेत कई पद खाली, 56 साल वाले भी करें आवेदन, सैलरी 2 लाख तक, Career Hindi News - Hindustan
NCLT Recruitment 2025 : डिप्टी रजिस्ट्रार, कोर्ट ऑफिसर समेत कई पद खाली, 56 साल वाले भी करें आवेदन, सैलरी 2 लाख तक

NCLT भर्ती 2025 में 96 पदों पर भर्ती निकली है। असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर और अन्य पदों के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 04 अक्टूबर 2025 है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 08:10 PM
NCLT Recruitment 2025 : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 2025 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 96 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें स्टाफ कार ड्राइवर पद के लिए केवल 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं । आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होगी और इसकी अंतिम तिथि 04 अक्टूबर 2025 रखी गई है।

NCLT Recruitment 2025 : इन पदों पर भी भर्ती

इस भर्ती में डिप्टी रजिस्ट्रार, कोर्ट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर/पर्सनल असिस्टेंट, कैशियर, रिकॉर्ड असिस्टेंट और स्टाफ कार ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें भी अलग-अलग तय की गई हैं। उदाहरण के तौर पर, स्टाफ कार ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना पर्याप्त है, जबकि अन्य पदों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जरूरी है।

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र nclt.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरकर निर्धारित पते पर भेजना अनिवार्य है। समय पर आवेदन भेजना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

NCLT Recruitment 2025 : कितनी आयु सीमा?

इस भर्ती में आयु सीमा अधिकतम 56 वर्ष रखी गई है। नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

पदों के हिसाब से वेतनमान भी अलग-अलग तय है। डिप्टी रजिस्ट्रार को 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये, जबकि स्टाफ कार ड्राइवर को 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक वेतन मिलेगा। अन्य पदों का वेतनमान भी आकर्षक है, जो ग्रेड पे और जिम्मेदारी के आधार पर अलग-अलग है।

NCLT Recruitment 2025 : क्या है चयन प्रक्रिया?

चयन प्रक्रिया पूरी तरह से डिप्यूटेशन आधार पर होगी। यानी उम्मीदवार का चयन उनके अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार किया जाएगा।

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और न्यूनतम योग्यता 10वीं पास भी है, तो NCLT की यह भर्ती आपके लिए बड़ा अवसर हो सकती है। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है, इसलिए आवेदन प्रक्रिया में देर न करें।

