NCL Recruitment 2026: NCL में असिस्टेंट फोरमैन के 270 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास और डिप्लोमा वाले करें अप्लाई

NCL Assistant Foreman Recruitment 2026: Apply Online for 270 Posts at nclcil.in; Salary 47,330 rupees
संक्षेप:

NCL Assistant Foreman Recruitment 2026: नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने असिस्टेंट फोरमैन (ट्रेनी) ग्रेड-सी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 270 रिक्तियों को भरा जाएगा।

Feb 12, 2026 09:01 am IST
NCL Assistant Foreman Recruitment 2026: कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी और मिनीरत्न पीएसयू नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने असिस्टेंट फोरमैन (ट्रेनी) ग्रेड-सी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 270 रिक्तियों को भरा जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nclcil.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह भर्ती तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि चयनित उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एनसीएल की कोयला खदानों और प्रतिष्ठानों में नियुक्त किया जाएगा।

पदों का विवरण

कुल 270 पदों को विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांच में विभाजित किया गया है:

असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल): 148 पद

असिस्टेंट फोरमैन (मैकेनिकल): 108 पद

असिस्टेंट फोरमैन (E&T): 14 पद

पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्युनिकेशन) में न्यूनतम 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। उच्च शैक्षणिक योग्यता (जैसे B.E./B.Tech) वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा: 5 मार्च 2026 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC-NCL के लिए 3 वर्ष) को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वेतनमान और ट्रेनिंग अवधि

चयनित उम्मीदवारों को 47,330.25 रुपये प्रति माह का मूल वेतन मिलेगा। इसके अलावा, वे महंगाई भत्ता (DA), एचआरए (HRA), अटेंडेंस बोनस और अन्य लाभों के हकदार होंगे।

ट्रेनिंग: E&T ट्रेड के लिए ट्रेनिंग अवधि 1 वर्ष होगी, जबकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए यह 2 वर्ष निर्धारित की गई है।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा पैटर्न: 100 अंकों की परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा।

सेक्शन ए: तकनीकी ज्ञान (70 प्रश्न)।

सेक्शन बी: सामान्य जागरूकता, रीजनिंग और योग्यता (30 प्रश्न)।

खास बात: परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियां

सामान्य/OBC/EWS कैटेगरी: 1,180 रुपये (शुल्क 1000 रुपये + GST 180 रुपये)।

SC/ST/PwBD/भूतपूर्व सैनिक: कोई शुल्क नहीं (पूरी तरह छूट)।

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 11 फरवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 5 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे तक)

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

