डिप्लोमा वालों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा चांस, NCL में 270 पदों पर भर्ती; मिलेगी बढ़िया सैलरी
Northern Coalfields Limited ने 270 असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी पदों पर भर्ती निकाली है। डिप्लोमा पास उम्मीदवार 5 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और वेतन।
कोयला क्षेत्र की बड़ी सरकारी कंपनी Northern Coalfields Limited ने युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका निकाला है। कंपनी ने असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी ग्रेड सी के 270 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने दसवीं के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और सरकारी सेक्टर में स्थायी करियर बनाना चाहते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 मार्च 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों तकनीकी क्षेत्रों के लिए निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद नियमित नियुक्ति मिलेगी।
कितने पद किस ट्रेड में हैं
कुल 270 पदों में अलग अलग ट्रेड के लिए सीटें तय की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 14 पद रखे गए हैं। मैकेनिकल ट्रेड में सबसे ज्यादा अवसर हैं, जहां एक्सकेवेशन और ई एंड एम कैडर मिलाकर 100 से ज्यादा पद हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में भी बड़ी संख्या में भर्ती होगी, जहां दोनों कैडर मिलाकर 140 से अधिक पद शामिल हैं। इसका मतलब तकनीकी डिप्लोमा धारकों के लिए यह भर्ती बहुत बड़ा अवसर मानी जा रही है।
कौन कर सकता है आवेदन
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ संबंधित इंजीनियरिंग विषय में कम से कम तीन वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक्स पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा,
- मैकेनिकल पद के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा,
- इलेक्ट्रिकल पद के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अनिवार्य है।
उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनकी मूल योग्यता डिप्लोमा हो।
आयु सीमा क्या रखी गई है
5 मार्च 2026 को आधार मानते हुए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष, दिव्यांग उम्मीदवारों को श्रेणी अनुसार 10 से 15 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को सेवा अवधि के अनुसार अतिरिक्त छूट मिलेगी।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1180 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जिसमें जीएसटी शामिल है। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और विभागीय उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
चयन कैसे होगा
भर्ती के लिए एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 90 मिनट की होगी और कुल 100 अंकों की होगी। परीक्षा दो हिस्सों में बंटी होगी। पहला हिस्सा तकनीकी विषय का होगा जिसमें 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा हिस्सा सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, गणितीय क्षमता और मानसिक योग्यता का होगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा और गलत उत्तर पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यानी उम्मीदवार बिना डर के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग को पास होने के लिए कम से कम 50 अंक लाने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 40 अंक न्यूनतम योग्यता तय की गई है। अगर दो उम्मीदवारों के अंक बराबर आते हैं तो तकनीकी हिस्से में ज्यादा अंक वाले को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद उम्र में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
वेतन और प्रशिक्षण की जानकारी
चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान लगभग 47,330 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद नियमित नियुक्ति दी जाएगी और आगे वेतन तथा सुविधाएं कंपनी के नियमों के अनुसार बढ़ेंगी। सरकारी क्षेत्र की नौकरी होने के कारण इसमें स्थिरता, भत्ते और भविष्य की सुरक्षा भी मिलती है।
आवेदन कैसे करना है
उम्मीदवारों को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती सेक्शन में इस नोटिफिकेशन को खोलना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फोटो, हस्ताक्षर, दसवीं का प्रमाणपत्र और संबंधित डिप्लोमा की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपना वैध प्रमाणपत्र भी लगाना होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने पर उम्मीदवारता रद्द कर दी जाएगी। फॉर्म भरने के बाद सभी जानकारी जांचना जरूरी है, क्योंकि जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी समय में वेबसाइट पर दबाव बढ़ सकता है।
