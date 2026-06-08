NCHM JEE Counselling 2026: होटल मैनेजमेंट काउंसलिंग का पहला राउंड शुरू, 120 सीटों पर होगा दाखिला
होटल मैनेजमेंट (NCHM JEE) काउंसलिंग का पहला चरण शुरू! 9 जून तक ₹20,000 फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आईएचएम रांची की 120 सीटों पर सफल छात्रों को जेएनयू की डिग्री मिलेगी।
होटल प्रबंधन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद (NCHMCT), पर्यटन मंत्रालय (भारत सरकार) से संबद्ध संस्थानों में दाखिले के लिए 'एनसीएचएम जेईई-2026' की प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। अभ्यर्थी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आधिकारिक पोर्टल www.nchmcounselling.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
9 जून है पहले चरण की अंतिम तारीख, ₹20,000 लगेगा शुल्क
काउंसलिंग के पहले चरण के तहत अभ्यर्थियों को 9 जून तक अपना सीट अलॉटमेंट (सीट आवंटन) लेटर डाउनलोड करके सबमिट करना होगा। इसके साथ ही छात्रों को अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
12वीं कक्षा की मार्कशीट
एनसीएचएम जेईई प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड
मेडिकल सर्टिफिकेट
जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद छात्रों को 20,000 रुपये सीट स्वीकृति शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इसी निर्धारित अवधि (9 जून) के भीतर ही अधिकारियों द्वारा डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी पूरा किया जाएगा।
देशभर में 8,600 सीटें, आईएचएम रांची में हैं 120 सीटें
इस काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के कुल 80 आईएचएम (IHM) संस्थानों की 8,600 सीटों पर योग्य छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। इसी कड़ी में 'होटल प्रबंधन संस्थान (IHM), रांची' भी शामिल है, जो कि एनसीएचएमसीटी नोएडा से संबद्ध एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान है। इस वर्ष आईएचएम रांची में प्रवेश के लिए कुल 120 सीटें उपलब्ध हैं।
खास बात यह है कि आईएचएम रांची के माध्यम से कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को देश-विदेश के बड़े होटलों में प्लेसमेंट तो मिलेगा ही, साथ ही उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त होगी।
काउंसलिंग और नए सत्र का पूरा टाइम-टेबल:
11 जून: प्रथम चरण के बाद बची हुई रिक्त सीटों की घोषणा की जाएगी।
12 से 14 जून: अंतिम चरण (दूसरे राउंड) के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग (विकल्प भरना) की प्रक्रिया चलेगी।
16 जून: दूसरे राउंड का अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी होगा।
17 से 19 जून: दूसरे राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी।
20 जून से 24 जुलाई: चयनित विद्यार्थियों को अपने आवंटित कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी।
15 और 16 जुलाई: हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
27 जुलाई: नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी।
मिलेगी स्कॉलरशिप और गुरुजी क्रेडिट कार्ड का लाभ
आईएचएम रांची के प्राचार्य डॉ. भूपेश कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों के लिए संस्थान में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप, ई-कल्याण और विभिन्न प्रकार की केंद्रीय व राज्य स्तरीय छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम' का लाभ भी आईएचएम रांची में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा।
यदि किसी छात्र को काउंसलिंग प्रक्रिया या कॉलेज चयन में कोई भी समस्या आ रही है, तो वे आईएचएम रांची की आधिकारिक वेबसाइट www.ihmranchi.in पर जा सकते हैं, या फिर संस्थान के आधिकारिक कार्यालय संपर्क नंबरों—9162427666 अथवा 9162336888 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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