NCHM JEE 2026 Registration: होटल मैनेजमेंट में करियर का सपना, रजिस्ट्रेशन शुरू
NTA ने NCHM JEE 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अगर आपका सपना देश के नामी Institutes of Hotel Management (IHM) से पढ़ाई कर होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शानदार करियर बनाने का है, तो आपके लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NCHM JEE 2026 को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी प्रवेश परीक्षा के जरिए शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए BSc (Hospitality and Hotel Administration) कोर्स में दाखिला मिलेगा।
NCHM JEE 2026 क्या है?
NCHM JEE (National Council for Hotel Management Joint Entrance Examination) देश की सबसे बड़ी होटल मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। इसके जरिए NCHM&CT से संबद्ध IHM संस्थानों में एडमिशन दिया जाता है। हर साल हजारों छात्र इस परीक्षा के जरिए अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करते हैं।
NCHM JEE 2026: परीक्षा तारीख और टाइम
NTA के मुताबिक, NCHM JEE 2026 परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा तिथि: 25 अप्रैल 2026 (शनिवार)
परीक्षा समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
परीक्षा मोड: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)
NCHM JEE 2026: जरूरी तारीखें (Key Dates)
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 26 दिसंबर 2025
आवेदन की अंतिम तारीख: 25 जनवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)
फीस भुगतान की आखिरी तारीख: 25 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)
एप्लिकेशन करेक्शन विंडो: बाद में घोषित होगी
परीक्षा तिथि: 25 अप्रैल 2026
NCHM JEE 2026: आवेदन कैसे करें?
जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए योग्य हैं, वे केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
क्या है आवेदन प्रक्रिया
1. आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/nchm-jee/ पर जाएं
2. NCHM JEE 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें
3. जरूरी जानकारी भरकर आवेदन फॉर्म पूरा करें
4. डॉक्यूमेंट अपलोड करें
5. ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करें
6. फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें
क्या है फीस भुगतान के तरीके:
डेबिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड
नेट बैंकिंग
पात्रता, परीक्षा पैटर्न और अन्य जानकारी
NCHM JEE 2026 से जुड़ी अहम जानकारियां जैसे - पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न, प्रश्न पत्र की अवधि, परीक्षा का माध्यम, सीटों की संख्या, आरक्षण नीति एडमिशन प्रक्रिया इन सभी का पूरा विवरण NTA द्वारा जारी सूचना पुस्तिका (Information Bulletin) में दिया गया है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले बुलेटिन और संबंधित IHM का प्रॉस्पेक्टस ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
आवेदन में परेशानी हो तो कहां संपर्क करें?
अगर आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की दिक्कत आती है, तो उम्मीदवार नीचे दिए गए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
फोन नंबर: 011-40759000 / 011-69227700
ईमेल: nchm@nta.ac.in
लेटेस्ट अपडेट कहां देखें?
NCHM JEE 2026 से जुड़ी हर नई सूचना के लिए उम्मीदवार नियमित रूप से इन वेबसाइट्स पर विजिट करते रहें:
nta.ac.in
exams.nta.nic.in/nchm-jee/