बेटे की किताब देख भड़के वकील, एक पोस्ट से हिला NCERT; अब घटिया छपाई करने वालों की खैर नहीं
एनसीईआरटी ने सभी प्रिंटिंग प्रेसों को घटिया छपाई पर कड़ी चेतावनी दी है। एक नई एडवाइजरी के तहत अनुबंध रद्द होने और ब्लैकलिस्ट होने का खतरा है।
बच्चों की किताब पढ़ते वक्त आंखों पर जोर पड़े तो कसूर किसका? एक वकील की सोशल मीडिया पोस्ट ने एनसीईआरटी को ऐसा झकझोरा कि अब देश भर के छापाखानों की नींद उड़ गई है। खराब छपाई की किताबें सप्लाई करने पर अनुबंध रद्द होंगे। नाम ब्लैकलिस्ट में भी जा सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने सोमवार को अपने सभी सूचीबद्ध प्रिंटिंग प्रेसों को कड़ी चेतावनी जारी की। परिषद के प्रकाशन विभाग ने 23 नवंबर को एडवाइजरी निकाली। इसमें साफ लिखा है कि किताबों की छपाई के हर चरण में सर्वोच्च स्तर की सावधानी और गुणवत्ता नियंत्रण रखना होगा।
शिकायतों की बाढ़ आई थी
परिषद के मुताबिक देश के अलग-अलग हिस्सों से "कई शिकायतें" मिली थीं। इनमें किताबों की छपाई को खराब और घटिया बताया गया। एनसीईआरटी का कहना है कि ऐसी शिकायतों से उसकी किताबों की गुणवत्ता और स्वीकार्यता पर असर पड़ता है। साथ ही परिषद की साख को भी चोट पहुंचती है।
एडवाइजरी में प्रेसों से कहा गया है कि वे एनसीईआरटी के तकनीकी मानकों और उत्पादन दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करें। छपाई और रंगों की प्रस्तुति पर खास जोर है। रजिस्ट्रेशन और फिनिशिंग भी ठीक होनी चाहिए। बाइंडिंग और कुल कारीगरी में भी कोई कमी नहीं चलेगी।
हर स्तर पर जांच और क्वालिटी चेक करने को कहा गया है ताकि सिर्फ तय मानक वाली किताबें ही बाहर जाएं। परिषद ने सही मशीनरी और कुशल कर्मचारियों की जरूरत भी गिनाई। साथ ही मजबूत क्वालिटी कंट्रोल व्यवस्था और समय पर डिलीवरी पर भी जोर दिया गया है। टेंडर और वर्क ऑर्डर की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
कार्रवाई की लंबी फेहरिस्त
एनसीईआरटी ने साफ कहा है कि तय मानकों से हटना या लापरवाही बरतना बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। गड़बड़ी के हिसाब से कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। जुर्माना लग सकता है। सप्लाई वापस की जा सकती है। आवंटित काम रद्द हो सकता है। अनुबंध खत्म हो सकता है। एंपैनलमेंट भी रद्द किया जा सकता है। जहां जरूरी हुआ वहां प्रेस को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।
एक पोस्ट से शुरू हुआ मामला
पूरा मामला रविवार को शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने अपने बेटे की कक्षा 10 की एनसीईआरटी इतिहास किताब की तस्वीरें एक्स पर डालीं। उन्होंने लिखा कि किताब के अक्षर बेहद छोटे और धुंधले हैं। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। उनके मुताबिक ऐसी किताबों से आंखों पर जोर पड़ सकता है और सिरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
जिंदल ने इसके बाद और भी उदाहरण साझा किए। कुछ पन्नों से गणित के चिह्न तक गायब थे। उन्होंने फॉन्ट का आकार बढ़ाने की मांग भी की। एनसीईआरटी ने रविवार को ही जवाब दिया था। परिषद ने कहा कि वह शिकायतों को प्राथमिकता से देख रही है और जिम्मेदार प्रिंटर पर सख्त कार्रवाई होगी। सोमवार को परिषद ने जिंदल को बताया कि संबंधित प्रिंटर पर जुर्माना लगा दिया गया है। साथ ही सभी प्रेसों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई।
ग्रेटर नोएडा की फर्म पर गिरी गाज
विवादित किताब ग्रेटर नोएडा की श्रीजी एंटरप्राइजेज ने छापी थी। यह किताब पहली बार मार्च 2007 में प्रकाशित हुई थी। इसे जनवरी 2026 में दोबारा छापा गया। जुर्माने की रकम और बाकी ब्योरे को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स ने सवाल भेजे थे। न प्रिंटर ने जवाब दिया और न एनसीईआरटी के अधिकारियों ने।
97 प्रेसों का नेटवर्क
एनसीईआरटी की किताबें देश भर में छपे ऑफसेट प्रेसों के जरिए बनती हैं। ये किताबें सीबीएसई से जुड़े और दूसरे स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। मई 2026 में अपडेट हुई ताजा सूची में 97 प्रिंटर शामिल हैं। इनमें गोयल ऑफसेट वर्क्स और मणिपाल टेक्नोलॉजीज हैं। रेप्रो इंडिया लिमिटेड और अमर उजाला लिमिटेड भी हैं। यूनिवर्सल ऑफसेट का नाम भी सूची में है। इनके छपाई केंद्र दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और कर्नाटक में हैं। गुजरात समेत कई और राज्यों में भी इनकी इकाइयां हैं।
परिषद ने सभी प्रेसों से कहा है कि इस एडवाइजरी को सबसे जरूरी मानें और पूरी सख्ती से पालन करें। एनसीईआरटी ने एक्स पर एडवाइजरी साझा करते हुए लिखा कि शैक्षिक संसाधनों के मामले में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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