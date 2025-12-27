NCERT Recruitment 2026: नॉन-टीचिंग पदों पर शानदार मौका, 10वीं से PG वाले करें आवेदन

संक्षेप: NCERT भर्ती 2026 उनके लिए बड़ा मौका है, जो कम योग्यता में भी केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं।

Dec 27, 2025 05:28 pm IST

NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने देशभर के उम्मीदवारों के लिए बंपर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत 173 नॉन-टीचिंग (नॉन-अकादमिक) पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि इस भर्ती में 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक योग्यताधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी शिक्षा विभाग से जुड़ी एक सम्मानजनक और स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

NCERT भर्ती 2026 का पूरा ओवरव्यू NCERT द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह भर्ती ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के विभिन्न पदों के लिए की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी 2026 रात 11:55 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल NCERT की आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

NCERT Recruitment 2026: पदों का विवरण और वर्गवार रिक्तियां कुल 173 पदों में से:

ग्रुप A के लिए 138 पद

ग्रुप B के लिए 26 पद

ग्रुप C के लिए 9 पद आरक्षण व्यवस्था के तहत UR, SC, ST, OBC-NCL और EWS वर्गों के लिए अलग-अलग सीटें निर्धारित की गई हैं, जिससे सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।

NCERT Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता, 10वीं से PG तक मौका NCERT नॉन-टीचिंग भर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविध शैक्षणिक योग्यता है।

कुछ पदों के लिए 10वीं/12वीं या ITI

कई पदों के लिए ग्रेजुएशन या डिप्लोमा

तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और अनुभव अनिवार्य रखा गया है

इंजीनियर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, प्रोडक्शन ऑफिसर, कैमरा मैन, क्लर्क, लैब असिस्टेंट, स्टोर कीपर जैसे कई पद इस भर्ती में शामिल हैं। NCERT Recruitment 2026: सैलरी स्ट्रक्चर, 7वें वेतन आयोग का लाभ NCERT में चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत आकर्षक वेतन दिया जाएगा।

लेवल-12 तक के पदों पर 2 लाख रुपये से अधिक मासिक वेतन

लेवल-2 से लेवल-6 तक 19,900 से 1,12,400 रुपये तक सैलरी

इसके साथ केंद्र सरकार के अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी। NCERT Recruitment 2026: आयु सीमा और आवेदन शुल्क न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 50 वर्ष आवेदन शुल्क पद के लेवल के अनुसार तय किया गया है, जबकि SC/ST, दिव्यांग और पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों के लिए शुल्क पूरी तरह माफ रखा गया है।

NCERT Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया कैसे होगी NCERT भर्ती 2026 में चयन कई चरणों में किया जाएगा:

1. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

2. लिखित परीक्षा

3. स्किल टेस्ट (जहां लागू हो)

4. इंटरव्यू

अंतिम चयन उम्मीदवार के प्रदर्शन और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर होगा।

NCERT Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें NCERT की आधिकारिक वेबसाइट www.ncert.nic.in पर जाएं

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें

आवेदन फॉर्म सावधानी से भरें

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें