NCERT Recruitment 2026: 117 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी विंडो
NCERT भर्ती 2026 के तहत 117 टीचिंग और लाइब्रेरी पोस्ट के लिए, कल 6 मार्च को खत्म हो रही है। ncert.nic.in पर शाम 5 बजे से पहले ऑनलाइन अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस यहां देखें।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाने की चाहत रखने वालों के लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर है। अगर आप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) का हिस्सा बनकर देश के एजुकेशन सिस्टम में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं, तो अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है।
जी हां, NCERT की तरफ से निकाली गई इस शानदार रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख कल यानी 6 मार्च 2026 है। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और किसी भी उम्मीदवार का एप्लीकेशन फॉर्म मंजूर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप अब तक किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो बिना कोई देरी किए सीधा ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाइए और अपना फॉर्म भर दीजिए।
आखिर यह भर्ती इतनी अहम क्यों है?
NCERT हमारे देश की वो रीढ़ है जो स्कूली शिक्षा का पूरा सिलेबस, किताबें और गाइडलाइंस तैयार करती है। यहां नौकरी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। फिलहाल जो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 117 एकेडमिक पदों को भरा जाना है।
आपको यह भी बता दें कि NCERT इस वक्त स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो काउंसिल का लक्ष्य कुल 2,844 पदों को भरने का है, जिसमें से करीब 1,625 पद इस वक्त खाली पड़े हैं। यह लगभग 57.1% की वैकेंसी रेट है। स्टाफ की इस भारी कमी का सीधा असर संस्था के काम-काज और नए सिलेबस को तैयार करने की रफ्तार पर पड़ रहा है। यही वजह है कि यह मौजूदा भर्ती अभियान न सिर्फ नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए, बल्कि खुद NCERT के लिए भी बहुत मायने रखता है।
पदों का पूरा ब्योरा (Vacancy Details)
अगर हम खाली पदों की बात करें, तो इस बार पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ-साथ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के लिए भी वेकेंसी निकाली गई है:
टीचिंग पोस्ट्स (114 पद): इनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह खाली हैं।
लाइब्रेरी पोस्ट्स (3 पद): इसके तहत डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद शामिल हैं।
जो भी उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा और इंटरव्यू में पास होकर सिलेक्ट होंगे, उन्हें देश भर में फैले NCERT के अलग-अलग कैंपस में पोस्टिंग दी जाएगी। आपकी पोस्टिंग नई दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर या फिर शिलॉन्ग में से किसी भी जगह हो सकती है।
आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
आखिरी वक्त में अक्सर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए बिना पैनिक किए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भरें:
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने लैपटॉप या मोबाइल ब्राउजर में NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट (ncert.nic.in) खोलें।
2. सही लिंक चुनें: होमपेज पर 'Announcement', 'Vacancy' या फिर 'Academic' सेक्शन में जाएं और भर्ती वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन और लॉगिन: अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर पोर्टल पर लॉगिन करें।
4. फॉर्म भरें: ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी (जैसे नाम, पता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन) बिल्कुल सही-सही भरें।
5. डॉक्यूमेंट्स अपलोड: अपने जरूरी डॉक्युमेंट्स, एक साफ पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।
6. फीस भरें: अपनी कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें।
7. प्रिंटआउट लें: फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो।
ध्यान दें: फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप डाक या किसी और तरीके से फॉर्म भेजते हैं, तो उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
कितनी है एप्लीकेशन फीस और कैसे होगा सिलेक्शन?
फीस: अनरिजर्व्ड (UR), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये की एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं, एससी (SC), एसटी (ST), दिव्यांग (PwD) और सभी महिलाओं के लिए यह फॉर्म बिल्कुल फ्री है। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन ही किया जाना है।
सिलेक्शन प्रोसेस: इस भर्ती के लिए कोई लंबी-चौड़ी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। उम्मीदवारों को उनके फॉर्म के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट पूरी तरह से इंटरव्यू में मिले अंकों (UGC और NCERT के मानकों के अनुसार) के आधार पर ही तैयार की जाएगी।
यह उन सभी काबिल शिक्षकों और प्रोफेशनल्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़कर अपना करियर संवारना चाहते हैं। आखिरी समय की तकनीकी गड़बड़ियों (ग्लिच) से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप आज ही अपना आवेदन पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव