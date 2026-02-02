NCERT Recruitment 2026: एनसीईआरटी ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 117 पदों पर निकाली वैकेंसी, जानें योग्यता

संक्षेप: NCERT Recruitment 2026: एनसीईआरटी ने शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए विभिन्न टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 117 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

NCERT Recruitment 2026: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर पेश किया है। परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए विभिन्न टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 117 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर देश के प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों की डिटेल्स एनसीईआरटी ने इस भर्ती के तहत विभिन्न श्रेणियों में अनुभवी पेशेवरों से आवेदन मांगे हैं।

प्रोफेसर : 24 पद

एसोसिएट प्रोफेसर : 45 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर : 42 पद

लाइब्रेरियन: 01 पद

असिस्टेंट लाइब्रेरियन : 05 पद

ये नियुक्तियां एनसीईआरटी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ-साथ इसके विभिन्न क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (RIE) जैसे अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग के लिए की जाएंगी।

योग्यता और पात्रता इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ-साथ पीएचडी (Ph.D.) अनिवार्य है (पदों के अनुसार)। इसके अलावा, यूजीसी (UGC) के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों का नेट (NET) उत्तीर्ण होना या शिक्षण क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है। पद-वार योग्यता की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी गई है।

NCERT Recruitment 2026 Notification Link आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां उम्मीदवारों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि अंतिम समय में होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 1 फरवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 21 फरवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)

हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि (यदि आवश्यक हो): 28 फरवरी 2026

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी (पुरुष): 1,000 रुपये

महिला उम्मीदवार, एससी, एसटी और दिव्यांग (PwD) श्रेणी: कोई आवेदन शुल्क नहीं (निःशुल्क)

कैसे करें आवेदन? सबसे पहले एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Announcement' सेक्शन के तहत 'Vacancies' पर क्लिक करें।

'3. Academic' वैकेंसी के लिंक का चयन करें और अपनी श्रेणी चुनें।

4. आवश्यक विवरण भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

5. शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

7. भविष्य के लिए भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर लें।