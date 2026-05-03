NCERT कक्षा 9 की किताबों का संकट खत्म, तेजी से हो रही छपाई; छात्र फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई-बुक्स
NCERT Class 9 Books: एनसीईआरटी ने घोषणा की है कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप तैयार की गई कक्षा 9 की किताबों की छपाई और वितरण का काम 'युद्धस्तर' पर किया जा रहा है।
NCERT Class 9 Books: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के शुरू होते ही देश भर के बाजारों में कक्षा 9 की नई किताबों को लेकर मची अफरा-तफरी पर अब विराम लगने वाला है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने घोषणा की है कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप तैयार की गई कक्षा 9 की किताबों की छपाई और वितरण का काम 'युद्धस्तर' पर किया जा रहा है।
किताबों की मांग और आपूर्ति के बीच पैदा हुए अंतर को पाटने के लिए परिषद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। परिषद का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में किताबों की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी।
बाजार में क्यों हुई किताबों की कमी?
इस साल कक्षा 9 का सिलेबस पूरी तरह से बदल गया है। नई शिक्षा नीति के तहत गणित, साइंस और भाषाओं के लिए नई किताबें पेश की गई हैं। जैसे ही नया सत्र शुरू हुआ, इन किताबों की मांग उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई। वितरण नेटवर्क में कुछ तकनीकी देरी और अचानक बढ़ी मांग के कारण कई बुकस्टोर्स पर 'आउट ऑफ स्टॉक' के बोर्ड लग गए, जिससे अभिभावक और छात्र परेशान हो रहे थे।
NCERT का एक्शन प्लान: 24 घंटे हो रही है छपाई
परिषद ने स्थिति को संभालने के लिए ये कदम उठाए हैं:
निरंतर छपाई: प्रेस में किताबों की छपाई का काम 24 घंटे शिफ्टों में चल रहा है।
बिक्री केंद्रों का विस्तार: दिल्ली स्थित मुख्यालय के अलावा, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलुरु जैसे क्षेत्रीय केंद्रों पर भी स्टॉक भेजा जा रहा है।
वीकेंड पर भी सुविधा: अभिभावकों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली स्थित बिक्री काउंटर अब शनिवार और रविवार को भी खुले रखे जा रहे हैं।
छात्रों के लिए विकल्प: फ्री डिजिटल ई-बुक्स
जब तक हार्डकॉपी बाजार में नहीं पहुंचती, तब तक छात्रों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए NCERT ने एक स्मार्ट रास्ता निकाला है। परिषद ने सभी नई किताबों—गणित मंजरी (गणित), एक्सप्लोरेशन (साइंस), कावेरी (अंग्रेजी) और गंगा (हिंदी)—के डिजिटल वर्जन अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर मुफ्त उपलब्ध करा दिए हैं।
छात्र इन ई-बुक्स को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त हैं। यह कदम उन छात्रों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है जो किताबों के इंतजार में अपनी कक्षाएं नहीं छोड़ना चाहते।
कैसे पाएं सहायता?
अभिभावकों की समस्याओं को सुनने के लिए NCERT ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर (8800440559) जारी किया है। इसके अलावा, छात्र अपनी शिकायतें या सुझाव ईमेल (pd.ncert@nic.in) के जरिए भी भेज सकते हैं। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल साइंस की नई किताब भी जल्द ही लाइन-अप में शामिल कर ली जाएगी, जो फिलहाल अंतिम चरण में है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
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