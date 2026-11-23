10वीं की किताबों में धुंधली छपाई की शिकायत पर एक्शन में NCERT, दोषी प्रिंटर्स पर होगी सख्त कार्रवाई
NCERT ने किताबों में धुंधली छपाई और बेहद छोटे अक्षरों की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया है। NCERT ने मामले की जांच करने और दोषी प्रिंटर्स पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उनकी किताबें ही सबसे बड़ा सहारा होती हैं, लेकिन अगर किताबों के अक्षर ही धुंधले और इतने छोटे हों कि पढ़ने में आंखों में दर्द होने लगे, तो पढ़ाई बोझ बन जाती है। देश भर के करोड़ों छात्रों की इसी समस्या को लेकर अब NCERT ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। NCERT ने स्पष्ट किया कि किताबों की खराब प्रिंटिंग क्वालिटी से जुड़ी शिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और इसकी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए एनसीईआरटी ने भरोसा दिलाया है कि जांच में जो भी प्रिंटर दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब वकील विनीत जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय को टैग करते हुए पोस्ट शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वे अपने कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले बेटे की NCERT की किताब देख रहे थे, तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी देखकर बेहद चिंतित हो गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में छपे अक्षर का फॉन्ट साइज बेहद छोटा, धुंधला और खराब तरीके से छपा हुआ है, जिससे बच्चों को आराम से पढ़ने में काफी कठिनाई हो रही है। उन्होंने चिंता जताई कि ऐसी खराब क्वालिटी वाली किताबें स्कूली बच्चों की आंखों पर जोर, सिरदर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं।
फॉन्ट साइज और क्लैरिटी पर उठाए गंभीर सवाल
विनीत जिंदल ने आगे कहा कि यह समस्या केवल धुंधली या डबल प्रिंटिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कक्षा 10वीं की NCERT किताबों का फॉन्ट साइज, छपाई की क्वालिटी, क्लैरिटी और आसानी से नहीं पढ़ पाना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या खुद NCERT के अधिकारी भी इतने छोटे अक्षरों को लंबे समय तक आराम से पढ़ पाएंगे? उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और NCERT से इस मामले का संज्ञान लेने, प्रिंटिंग को चेक करने और छात्रों को साफ व पढ़ने योग्य किताबें देने की अपील की।
इस पोस्ट के सामने आते ही कई अन्य अभिभावकों और छात्रों ने भी किताबों की क्वालिटी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि बेहद खराब क्वालिटी की किताबें छापी जा रही हैं और बच्चों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। NCERT के इस सख्त बयान के बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही किताबों की छपाई में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर क्वालिटी वाली किताबें मिलेंगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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