NCERT Free Courses: एनएसआईटी ने कक्षा 11,12 के लिए शुरू किए फ्री कोर्सेज, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मिलेगी मदद

NCERT Free Courses: अगर आप भी कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 को तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत बड़ी अपडेट है।  NCERT की ओर से कक्षा 11 और 12 के विभिन्न विषयों के लिए फ्री कोर्सेज प्रदान कर रहा है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 03:29 PM
NCERT Free Courses: एनएसआईटी ने कक्षा 11,12 के लिए शुरू किए फ्री कोर्सेज, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मिलेगी मदद

NCERT Free Courses: अगर आप भी कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 को तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत बड़ी अपडेट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की ओर से कक्षा 11 और 12 के विभिन्न विषयों के लिए फ्री कोर्सेज प्रदान कर रहा है। इकोनॉमिक्स, कैमिस्ट्री, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और बायोलॉजी सहित विभिन्न विषयों पर फ्री कोर्सेज स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ये कोर्सेज बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छे से तैयारी करने में बहुत मदद करेंगे।

कक्षा 11वीं के लिए कौन-से विषयों के कोर्सेज उपलब्ध हैं-

अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कैमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, भूगोल, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोश्योलॉजी।

इन सभी विषयों के कोर्सेज की समयावधि 24 सप्ताह है। कोर्सेज के लिए छात्र 22 सितंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 तय की गई है। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 2 मार्च, 2026 को समाप्त होगा और परीक्षा 3 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी। ये सभी कोर्सेज एनसीईआरटी की फैकल्टी द्वारा ही पढ़ाए जाएँगे। कोर्सेज को चैप्टर में बांटा गया हैं और चैप्टर मॉड्यूल में बंटे हैं।

कक्षा 12वीं के लिए कौन-से विषयों के कोर्सेज उपलब्ध हैं-

इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कैमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, भूगोल, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोश्योलॉजी।

इन सभी विषयों के कोर्सेज की समयावधि 24 सप्ताह है। कोर्सेज की सहायता से छात्रों को सब्जेक्ट और सिलेबस की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। कोर्सेज के लिए छात्र 22 सितंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 तय की गई है। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 2 मार्च, 2026 को समाप्त होगा और परीक्षा 3 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी। कोर्सेज को चैप्टर में बांटा गया हैं और चैप्टर मॉड्यूल में बंटे हैं।

यदि कोर्सेज में शामिल होने वाले छात्र फाइनल असेसमेंट में 60 फीसदी या उससे अधिक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा । बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के पास सभी विषयों को और उनके सिलेबस को आसानी से समझकर परीक्षा की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी।

NCERT Books Exam
