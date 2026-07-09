NCERT ने 9वीं तक की किताबें की जारी, प्रिंट-डिजिटल फॉर्मेट में होंगे उपलब्ध; कब तक आएंगी बची किताबें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं तक की लगभग सभी संशोधित किताबें जारी कर दी हैं। हालांकि, अभी कक्षा 9वीं की गणित और सामाजिक विज्ञान (भाग-2) की नई किताबें प्रकाशित होना बाकी हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं तक की लगभग सभी संशोधित किताबें जारी कर दी हैं। हालांकि, अभी कक्षा 9वीं की गणित और सामाजिक विज्ञान (भाग-2) की नई किताबें प्रकाशित होना बाकी हैं। दरअसल, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पहले जारी की गई थी, लेकिन इसके कुछ चैप्टर्स को लेकर विवाद सामने आने के बाद इसकी छपाई पर रोक लगा दी गई। अब इस विषय की संशोधित पुस्तक जल्द जारी किए जाने की तैयारी है।

नई NCERT किताबें अगस्त तक होंगी पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लागू किए जा रहे नए पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी (NCERT) लगातार नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। एनसीईआरटी अधिकारियों के मुताबिक, जिन कक्षाओं की कुछ किताबें अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं, उन्हें अगस्त तक जारी किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए लगभग सभी जरूरी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी।

प्रिंट और डिजिटल फार्मेट में उपलब्ध एनसीईआरटी ने अपनी एडवाइजरी में बताया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (NCF-SE) 2023 के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक की नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं। ये किताबें छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रिंट और डिजिटल, दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, ताकि सभी तक आसानी से पहुंच बनाई जा सके।

अगले साल आएंगी 10वीं-11वीं की नई किताबें वहीं, कक्षा 9 की नई पाठ्यपुस्तकों का विकास कार्य भी अंतिम चरण में है। एनसीईआरटी का कहना है कि ये किताबें 2026-27 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके अलावा, कक्षा 9 का ड्राफ्ट सिलेबस पहले ही सुझाव और फीडबैक के लिए एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा 10 और 11 की नई पाठ्यपुस्तकें 2027-28 शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएंगी। तब तक यानी 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में इन दोनों कक्षाओं के लिए मौजूदा किताबों से ही पढ़ाई जारी रहेगी।

नई किताबों को लेकर शिक्षा विशेषज्ञों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटीएल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सुधा आचार्य का कहना है कि संशोधित पुस्तकों का वितरण अब तक सुचारु रूप से हुआ है। उनके अनुसार, पहले सेमेस्टर में पढ़ाई के लिए आवश्यक लगभग सभी किताबें स्कूलों को मिल चुकी हैं। केवल कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान (भाग-2) और गणित की किताबें अभी उपलब्ध नहीं हैं, जिनके अगस्त तक जारी होने की संभावना है। उनका मानना है कि दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत से पहले ये पुस्तकें भी छात्रों तक पहुंच जाएंगी।