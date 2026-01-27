Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NCERT Launches Official WhatsApp Channel for Instant Educational Updates for Students and Teachers
NCERT WhatsApp Channel: एनसीईआरटी ने छात्रों के लिए लॉन्च किया WhatsApp चैनल, घर बैठे मिलेंगी सारी अपडेट्स

NCERT WhatsApp Channel: एनसीईआरटी ने छात्रों के लिए लॉन्च किया WhatsApp चैनल, घर बैठे मिलेंगी सारी अपडेट्स

संक्षेप:

NCERT WhatsApp Channel: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तक अपनी पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है।

Jan 27, 2026 05:00 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NCERT WhatsApp Channel: शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी (NCERT) ने एक सराहनीय कदम उठाया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तक अपनी पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय शैक्षिक जानकारी को सीधे यूजर्स के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्यों खास है यह व्हाट्सएप चैनल?

आज के दौर में व्हाट्सएप संचार का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने अपनी डिजिटल उपस्थिति का विस्तार किया है। यह चैनल न केवल छात्रों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों को भी शिक्षा जगत में हो रहे नए बदलावों से अपडेट रखेगा।

इस चैनल पर क्या-क्या मिलेगा?

एनसीईआरटी का यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कई महत्वपूर्ण फीचर्स और सुविधाओं से लैस है-

नए अपडेट: एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नए नोटिस, परीक्षा संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट्स तुरंत प्राप्त होंगे।

शैक्षिक संसाधन: छात्रों को ई-बुक्स, डिजिटल कंटेंट और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के सीधे लिंक मिलेंगे।

शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जानकारी यहां साझा की जाएगी।

भ्रम से सुरक्षा: इंटरनेट पर फैली गलत जानकारी या अफवाहों के बीच, यह चैनल आधिकारिक और वेरिफाइड सूचना प्रदान करने का एक भरोसेमंद स्रोत बनेगा।

नई पहल और कार्यक्रम: शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी की नई योजनाओं जैसे—'परख' (PARAKH) या 'निपुण भारत' से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी भी यहां उपलब्ध होगी।

कैसे जुड़ें इस चैनल से?

इस चैनल से जुड़ना बेहद सरल है। इसके लिए यूजर्स को व्हाट्सएप के 'Updates' टैब में जाकर 'Find Channels' में "NCERT" सर्च करना होगा। आधिकारिक चैनल मिलने पर 'Follow' बटन दबाकर आप इससे जुड़ सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से फ्री है और यूजर्स की प्राइवेसी का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि चैनल में जुड़ने वाले सदस्यों के नंबर एक-दूसरे को दिखाई नहीं देते।

एनसीईआरटी की यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
NCERT Books Whatsapp
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।