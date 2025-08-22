फिजिक्स अब होगा आसान, NCERT ने 12वीं के लिए शुरू की फ्री ऑनलाइन क्लासेस; जानिए कैसे उठा पाएंगे लाभ

एनसीईआरटी ने कक्षा 12 के लिए SWAYAM पोर्टल पर मुफ्त ऑनलाइन फिजिक्स कोर्स शुरू किया। 43 मॉड्यूल्स वाले इस कोर्स में नामांकन 1 सितंबर तक और परीक्षा 10 सितंबर को होगी।

अगर फिजिक्स आपको अब तक मुश्किल लगता था तो अब राहत की खबर है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन फिजिक्स कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध होगा और छात्रों को मजबूत कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करेगा।

क्या मिलेगा इस कोर्स में? इस कोर्स में छात्रों को सिर्फ लेक्चर ही नहीं, बल्कि ई-टेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, एनीमेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे। इसका मकसद है कि थ्योरी को रीयल-लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल उदाहरणों से जोड़ा जाए, ताकि विद्यार्थी फिजिक्स की गहराई को आसानी से समझ सकें।

कोर्स का ढांचा यह कोर्स दो हिस्सों में बंटा है, इसे कोर्स 03 और कोर्स 04 नाम दिया गया है। जिनमें कक्षा 12 की फिजिक्स की सभी 10 यूनिट्स शामिल हैं।

कोर्स 03 (यूनिट 1-5): इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएम इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।

कोर्स 04 (यूनिट 6-10): ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कम्युनिकेशन सिस्टम। कुल 43 मॉड्यूल्स होंगे जिनमें एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल और एक फाइनल असेसमेंट भी शामिल है।