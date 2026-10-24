NCERT का नया AI मॉड्यूल लॉन्च, कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र सीखेंगे डीपफेक पहचानना और डेटा प्राइवेसी
NCERT ने कक्षा 9 से 12 के लिए 20 घंटे का नया AI मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसके जरिए छात्र रटने के बजाय डीपफेक की पहचान, डेटा प्राइवेसी और AI के नैतिक इस्तेमाल को एक्टिविटीज के जरिए सीखेंगे।
आज के आधुनिक और डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में छात्रों को केवल तकनीक का इस्तेमाल करना ही नहीं, बल्कि उसके सही-गलत और नैतिक पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग (CT) और AI का 20 घंटे का एक स्पेशल एक्टिविटी-बेस्ड मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस मॉड्यूल को IIT मद्रास, IIT जोधपुर और NCERT के एक्सपर्ट ने मिलकर तैयार किया है।
मॉड्यूल की 5 मुख्य इकाइयां
इस मॉड्यूल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जिन छात्रों को AI की कोई शुरुआती जानकारी नहीं है, वे भी इसे बहुत आसानी से समझ सकें।
डेली लाइफ में AI: स्मार्टफोन की भविष्यवाणी से लेकर म्यूजिक ऐप के सुझावों तक, दैडेली लाइफ में AI के पैटर्न रिकग्निशन को समझना।
मशीनें कैसे सीखती हैं: छात्र इमेजेस के जरिए मशीन को ट्रेनिंग देंगे और जानबूझकर गलती कराकर देखेंगे कि ट्रेनिंग डेटा कितना जरूरी है।
जब AI गलतियां करता है (डीपफेक और भ्रामक जानकारी): AI द्वारा पैदा किए जाने वाले भ्रम, नकली वीडियो (डीपफेक) और फेक न्यूज को पहचानने के लिए 5-चरणों का वेरिफिकेशन तरीका।
डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा: भारत के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट 2023' के बारे में जानकारी। छात्रों को चेतावनी दी गई है कि वे AI टूल्स में आधार, पैन, पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी न डालें।
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और AI का सही उपयोग: AI को खुद सोचने का विकल्प बनाने के बजाय अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करना और सही प्रॉम्प्ट लिखना सीखना।
रटना मना है, बनाएंगे क्यूरियस नोटबुक
इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। NCERT ने साफ किया है कि यह याद करने का मॉड्यूल नहीं है, बल्कि अभ्यास करने की आदत है।
छात्रों को अपनी बातों, तर्कों और गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक क्यूरियस नोटबुक बनानी होगी। इसके अलावा, जिन स्कूलों में कंप्यूटर या इंटरनेट की कमी है, वहां शिक्षक कागज और ग्रुप डिस्कशन के जरिए इसे अनप्लग मोड में भी इसे पढ़ा सकेंगे।
NCERT के डायरेक्टर प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि तकनीक इंसानी क्षमताओं को बढ़ा सकती है, लेकिन विवेक, क्रिएटिविटी और नैतिक जिम्मेदारी हमेशा इंसान के हाथ में ही रहनी चाहिए।
विभिन्न CBSE स्कूलों के प्रिंसिपलों और शिक्षाविदों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे छात्रों को भविष्य के लिए तैयार और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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