NCERT Class 9 Kaveri Book: NCERT का नया अपडेट, कक्षा 9 के लिए लॉन्च हुई अंग्रेजी की नई किताब ‘कावेरी’; जानें क्या है खास

Mar 12, 2026 12:28 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

NCERT Class 9 Kaveri Book: एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 के छात्रों के लिए अंग्रेजी की एक नई किताब पेश की गई है, जिसका नाम 'कावेरी' (Kaveri) रखा गया है।

NCERT Class 9 Kaveri Book: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने स्कूली शिक्षा के सिलेबस में सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 के छात्रों के लिए अंग्रेजी की एक नई किताब पेश की गई है, जिसका नाम 'कावेरी' (Kaveri) रखा गया है। यह नई किताब मौजूदा 'बिहाइव' (Beehive) किताब का स्थान लेगी।

यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप किया गया है, जिसका उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना और छात्रों में आलोचनात्मक सोच व भारतीय मूल्यों के प्रति समझ विकसित करना है।

क्यों बदला गया सिलेबस?

NCERT के अनुसार, पुराने सिलेबस को काफी समय से अपडेट नहीं किया गया था। नई पुस्तक 'कावेरी' को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह छात्रों को आधुनिक युग की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। इसमें केवल वैश्विक साहित्य ही नहीं, बल्कि भारतीय लेखकों और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी उचित स्थान दिया गया है।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य भाषा सीखने की प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक और आनंददायक बनाना है। पुस्तक में ऐसी सामग्री शामिल की गई है जो छात्रों को केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में अंग्रेजी के प्रभावी उपयोग के लिए प्रेरित करती है।

'कावेरी' किताब की प्रमुख विशेषताएं

भारतीय और वैश्विक संदर्भ का संगम: इस किताब में भारतीय लेखकों की रचनाओं के साथ-साथ प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय साहित्य को भी शामिल किया गया है, ताकि छात्रों को दुनिया भर की संस्कृतियों का ज्ञान मिल सके।

समकालीन विषय: नई किताब में पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल नागरिकता, और सामाजिक न्याय जैसे आधुनिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्किल-आधारित लर्निंग: चैप्टर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे छात्रों के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने (LSRW Skills) के कौशल को विकसित करते हैं।

सरल और सहज भाषा: 'कावेरी' की भाषा को अधिक सुलभ बनाया गया है ताकि विभिन्न बैकग्राउंड के छात्र इसे आसानी से समझ सकें।

शिक्षकों और छात्रों पर प्रभाव

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव शुरुआत में शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि उन्हें नए पाठों और शिक्षण विधियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। हालांकि, छात्रों के लिए यह एक सकारात्मक बदलाव है। नई कहानियों और कविताओं के माध्यम से वे भाषा के प्रति अधिक रुचि दिखाएंगे।

NCERT ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई पुस्तकों के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे नई शिक्षण पद्धति को कक्षा में प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

कब से लागू होगी नई पुस्तक?

'कावेरी' किताब अगले शैक्षणिक सत्र, यानी अप्रैल 2026 से देशभर के उन सभी स्कूलों में लागू होगी जो NCERT के सिलेबस का पालन करते हैं। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री रीडर में भी आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं ताकि वह मुख्य पुस्तक 'कावेरी' के साथ तालमेल बिठा सके।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

