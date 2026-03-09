Hindustan Hindi News
NCERT Class 9: 9वीं के छात्र अब स्कूल में बनेंगे कलाकार, संगीत से लेकर थिएटर तक की होगी पढ़ाई

Mar 09, 2026 06:50 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NCERT Class 9: एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत, शैक्षिक सत्र 2026-27 से कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों के लिए कला शिक्षा का एक नया सिलेबस जारी किया गया है।

NCERT Class 9: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने स्कूली शिक्षा के ढांचे में एक बड़ा बदलाव की नींव रखी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत, शैक्षिक सत्र 2026-27 से कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों के लिए कला शिक्षा का एक नया सिलेबस जारी किया गया है। अब छात्र केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्कूल के भीतर ही थिएटर, मूर्ति कला, शास्त्रीय संगीत और नृत्य की बारीकियां भी सीखेंगे।

इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली स्तर पर ही कला के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ाना और उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है।

नाट्य कला: खुद की बनाएंगे 'नाटक मंडली'

कोर्स की सबसे रोमांचक बात यह है कि छात्र अब केवल नाटक देखेंगे नहीं, बल्कि खुद की नाटक मंडली बनाएंगे।

पटकथा से निर्देशन तक: छात्र पटकथा लेखन, निर्देशन और अभिनय की बारीकियां सीखेंगे।

पर्दे के पीछे का हुनर: नाटक में लाइटिंग (रोशनी), साउंड इफेक्ट्स (आवाज) और बैकस्टेज मैनेजमेंट का काम भी सिखाया जाएगा।

रंगकर्मियों से जुड़ाव: छात्र स्थानीय रंगकर्मियों से बातचीत करेंगे और सर्वेक्षण जैसी गतिविधियों के जरिए रंगमंच की दुनिया को गहराई से समझेंगे।

संगीत और लोककला: तीनताल और लोकगीतों की गूंज

संगीत के क्षेत्र में छात्रों को शास्त्रीय और लोक संगीत दोनों का ज्ञान दिया जाएगा।

लोक संगीत: छात्र अपनी स्थानीय लोककलाओं और लोक संगीत के बोलों के पीछे छिपे विषयों को समझेंगे।

ताल का ज्ञान: विद्यार्थियों को संगीत के तकनीकी पक्षों जैसे 'तीनताल' आदि के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा।

दृश्य कला और शिल्प: रंगों और मिट्टी का जादू

दृश्य कला के तहत छात्रों को किताबी ज्ञान के बजाय ‘करके सीखने’ पर जोर दिया गया है।

शिल्प कला: छात्र मिट्टी, बांस और कपड़े जैसी प्राकृतिक चीजों से सुंदर कलाकृतियां बनाना सीखेंगे।

कला डायरी: साल भर छात्र एक 'आर्ट डायरी' रखेंगे, जिसमें वे अपनी बनाई पेंटिंग्स और कला के अनुभवों को दर्ज करेंगे।

आर्ट गैलरी भ्रमण: छात्रों को स्थानीय कलाकारों से मिलवाने और आर्ट गैलरी का भ्रमण कराने की योजना भी शामिल है।

नृत्य: शारीरिक संतुलन और मुद्राओं की समझ

नृत्य के कोर्स में शरीर के संतुलन और विभिन्न मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

विश्लेषण: छात्र फिल्मों में दिखाए जाने वाले नृत्य को देखेंगे और उनकी शैलियों का विश्लेषण करेंगे।

क्षेत्रीय रंग: कोर्स में स्थानीय और क्षेत्रीय नृत्य शैलियों को विशेष स्थान दिया गया है ताकि छात्र अपनी विरासत पर गर्व कर सकें।

परीक्षा और मूल्यांकन: प्रैक्टिकल पर होगा जोर

एनसीईआरटी की कला एवं सौंदर्य शिक्षा विभाग की प्रमुख डॉ. ज्योत्सना तिवारी ने बताया कि इस कोर्स में मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर के बांस शिल्प और भोजपुरी लोकगीत जैसी लोक विधाओं को प्रमुखता दी गई है।

प्रशिक्षण: स्कूलों में स्थानीय कलाकारों को बुलाकर छात्रों को सीधे प्रशिक्षण दिलाया जा सकेगा।

वार्षिक परीक्षा: साल के अंत में एक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। साथ ही, कला के इतिहास और बुनियादी सिद्धांतों से जुड़े सैद्धांतिक सवाल भी पूछे जाएंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

NCERT Books
