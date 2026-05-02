NCERT: 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए SWAYAM पोर्टल पर फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू, सर्टिफिकेट भी मिलेगा
माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 11 और 12 के छात्र-छात्राएं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अब ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर स्वयं के नाम से एक मंच शुरू किया है
माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 11 और 12 के छात्र-छात्राएं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अब ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं) के नाम से एक मंच शुरू किया है। एनसीईआरटी स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से महत्वपूर्ण ग्यारह विषयों को पढ़ सकेंगे।
संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल कार्यालय के मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ दिनेश कुमार ने राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा माध्यमिक उत्तर प्रदेश की ओर से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष ऑनलाइन पाठ्यक्रम द्वारा भी विद्यार्थियों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण ग्यारह विषयों भौतिक विज्ञान,रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, लेखा शास्त्र,मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व्यवसाय अध्ययन,अंग्रेजी समाज शास्त्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है और इन्हें विभिन्न चक्रों में संचालित किया जा रहा है।
इन्हीं विषय क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए 28 ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
28 ऑनलाइन पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में छात्रों के लिए उपलब्ध हैं
ऐप इंस्टाल कर ज्वाइन कर सकेंगे पाठ्यक्रम
डॉ दिनेश कुमार ने बताया स्वयं एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कोई भी छात्र छात्रा अभिभावक व शिक्षक अपने एंड्रॉयड फोन या आई ओ एस (आईओएस ) में एप को इंस्टॉल कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाठ्यक्रम को जॉइन कर सकते हैं।
जानकारी को संपर्क करें
छात्र और छात्राएं या उनके अभिभावक आईवीआरएस नम्बर 8800440559 पर सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं। किसी तरह का सवाल या जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं।
15 सितंबर रखी गई है पाठ्यक्रम के समाप्त होने की तारीख
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन प्रारम्भ तिथि: 1 मई
अंतिम तिथि: 1 सितम्बर
परीक्षा पंजीकरण तिथि: 7 से 9 सितम्बर
अन्तिम परीक्षा तिथि: 10 से 15 सितम्बर
पाठ्यक्रम समाप्ति तिथि: 15 सितम्बर
● माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 11,12 के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई सुविधा
● शिक्षक व अभिभावक भी इन पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं ताकि विषय-वस्तु समझ सकें
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी