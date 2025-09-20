ncert free online courses for class 11 and 12 students on swayam portal registration dates subjects exam क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए NCERT का तोहफा, फ्री ऑनलाइन कोर्स से आसान होगी बोर्ड एग्जाम तैयारी, Career Hindi News - Hindustan
NCERT News: एनसीईआरटी ने क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए SWAYAM पोर्टल पर फ्री ऑनलाइन कोर्स का ऐलान किया है। इसके लिए 22 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन, 3 मार्च 2026 को फाइनल एग्जाम।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 06:47 PM
NCERT News: बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने घोषणा की है कि वह SWAYAM पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराएगा। यह पहल खासतौर से उन बच्चों के लिए है, जिन्हें कॉन्सेप्ट की गहराई समझने और बोर्ड लेवल पर मजबूत तैयारी करने की जरूरत है।

कब और कैसे मिलेगा फायदा?

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी और छात्र 20 फरवरी 2026 तक कोर्स में नामांकन करा सकेंगे। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 तय की गई है। वहीं, फाइनल असेसमेंट 3 मार्च 2026 को होगा।

कौन-कौन से सब्जेक्ट्स शामिल?

यह ऑनलाइन पहल लगभग सभी अहम विषयों को कवर करती है, जिन्हें स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में पढ़ते हैं।

  • क्लास 11 : अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिज़नेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी
  • क्लास 12 : बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी

हर कोर्स को 24 हफ्तों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने और गहराई से समझाने पर जोर होगा।

पढ़ाई का तरीका और खासियत

ऑनलाइन कोर्स को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में बांटा गया है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। खास बात यह है कि यह कोर्स रिमोट एरियाज तक पहुंचने के मकसद से तैयार किए गए हैं, जिससे गांव-कस्बों के बच्चे भी आसानी से लाभ उठा सकें। कोर्स पढ़ाने वाले फैकल्टी सीधे NCERT के एक्सपीरियंस्ड टीचर होंगे, जो क्लासरूम टीचिंग के साथ-साथ इस डिजिटल इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करेंगे।

सर्टिफिकेट भी मिलेगा

जिन स्टूडेंट्स को फाइनल असेसमेंट में 60% या उससे ज्यादा अंक मिलेंगे, उन्हें NCERT की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन दिया जाएगा। इससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि उनके अकादमिक रिकॉर्ड में भी अहमियत जुड़ेगी।

इन तारीखों का रखें ध्यान

  • रजिस्ट्रेशन शुरू: 22 सितंबर 2025
  • रजिस्ट्रेशन खत्म: 20 फरवरी 2026
  • परीक्षा रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख: 2 मार्च 2026
  • फाइनल असेसमेंट: 3 मार्च 2026

