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बंटवारा, नेताजी, सावरकर से न्यायपालिका तक... SC की सख्ती के बाद NCERT की किताब में क्या बदला?

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद NCERT की 8वीं की सोशल साइंस किताब में बड़े बदलाव हुए हैं। इसके मद्देनजर न्यायपालिका, बंटवारे, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर से जुड़े चैप्टर में बदलाव किए गए हैं।

बंटवारा, नेताजी, सावरकर से न्यायपालिका तक... SC की सख्ती के बाद NCERT की किताब में क्या बदला?

स्कूली किताबों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर हमारे देश में अक्सर एक अलग तरह की सरगर्मी देखने को मिलती है। अब एक बार फिर से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें चर्चा के केंद्र में हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सीधे दखल के बाद 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में सिर्फ एक-दो पन्नों का नहीं, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। यह बदलाव सिर्फ न्यायपालिका से जुड़े उस विवादित चैप्टर तक ही सीमित नहीं है जिस पर अदालत ने गहरी आपत्ति जताई थी। हकीकत यह है कि देश के इतिहास से जुड़े कई अहम पन्नों को एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ दोबारा लिखा गया है। नए एडिशन में अब बच्चों को भारत के बंटवारे पर कांग्रेस के रुख, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष और सावरकर के बारे में बदली हुई जानकारियां पढ़ने को मिलेंगी। आइए समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इस नई किताब में क्या-क्या बदला गया है।

सुप्रीम कोर्ट का दखल और पूरी किताब का कायाकल्प

इस पूरे बदलाव की शुरुआत देश की सबसे बड़ी अदालत के एक सख्त आदेश से हुई। 8वीं क्लास की इस नई किताब का नाम अब 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' रखा गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी किताब में न्यायपालिका से जुड़े एक चैप्टर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए गहरी नाराजगी जताई थी। अदालत का साफ मानना था कि उस चैप्टर में लिखी गई कुछ बातें बेहद आपत्तिजनक हैं। इसके बाद कोर्ट ने बिना किसी देरी के एनसीईआरटी को कड़े निर्देश दिए कि किताब की सभी फिजिकल और डिजिटल कॉपीज फौरन वापस ली जाएं और उनके सर्कुलेशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। अदालत के इन निर्देशों का पालन करते हुए, एनसीईआरटी ने अपने इस फैसले के लिए माफी मांगी। बाद में शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में बनी एक खास एक्सपर्ट कमेटी ने पूरे चैप्टर का रिव्यू किया, जिसके बाद यह नया संशोधित एडिशन तैयार किया गया।

नई किताब में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला बदलाव भारत की आजादी और बंटवारे से जुड़े चैप्टर में हुआ है। पहले बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा था कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के ज्यादातर नेता बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उस वक्त के हालात को देखते हुए उन्होंने इसे आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मानकर स्वीकार कर लिया था। अब जो नया एडिशन आया है, उसमें इस बात को बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया गया है। नई किताब साफ तौर पर कहती है कि बंटवारे का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत बड़े पैमाने पर कड़ा विरोध हुआ था। साथ ही, इसमें यह भी जोड़ दिया गया है कि बंटवारे को स्वीकार करना ही क्या आगे बढ़ने का एकमात्र विकल्प था, यह आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का विषय है। इसके अलावा, पुरानी किताब की वो लाइन भी हमेशा के लिए हटा दी गई है, जिसमें कहा गया था कि बंटवारे के दौरान हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों के वक्त कांग्रेस के नेता खुद को बेबस महसूस कर रहे थे।

बोस के संघर्ष का दायरा बढ़ा

इतिहास के पन्नों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिक्र को भी अब एक नए सांचे में ढाला गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी की कोशिशों को पुरानी किताब में कुछ इस तरह बताया गया था कि उन्होंने एडॉल्फ हिटलर से मदद मांगी थी। साथ ही उस चैप्टर में हिटलर को एक ऐसा तानाशाह बताया गया था जिसकी नस्लवादी नाजी विचारधारा और विस्तारवादी लक्ष्यों ने पूरी दुनिया में विश्व युद्ध छेड़ दिया था। अब एनसीईआरटी ने इस पूरे हिस्से को बदल दिया है। नए एडिशन में हिटलर और उसकी नाजी विचारधारा का कोई नामोनिशान नहीं है। इसकी जगह एक बहुत ही सीधी और व्यापक बात लिखी गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश विरोधी ताकतों से समर्थन मांगा था।

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सावरकर द्वारा स्वराज मांग पर जोर

इतिहास के इसी हिस्से में एक और बहुत अहम नाम विनायक दामोदर सावरकर का जोड़ा गया है। पुरानी किताब में पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज की मांग वाले हिस्से में उनका कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अब जब बच्चे आजादी के संघर्ष में स्वराज की मांग के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्हें यह भी बताया जाएगा कि इसी तरह की स्वराज की मांग साल 1925 में वीडी सावरकर ने भी की थी। यह एक ऐसा नया ऐतिहासिक संदर्भ है जो पहली बार इस सिलेबस का हिस्सा बना है।

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न्यायपालिका को लेकर क्या हुआ बदलाव

जिस चैप्टर की वजह से यह पूरी कवायद शुरू हुई, यानी न्यायपालिका, उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया है। पहले इस चैप्टर में न्यायपालिका की कमियों, जैसे भ्रष्टाचार, मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी और जजों के खिलाफ शिकायतों पर ज्यादा फोकस किया गया था। अब इस नजरिए को बदलकर इसे ज्यादा रचनात्मक और संवैधानिक बना दिया गया है। नया चैप्टर छात्रों को समझाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था का असल ढांचा कैसा है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों, जनहित याचिका, ट्रिब्यूनल और विवादों को सुलझाने के दूसरे तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इतना ही नहीं, बच्चों को आज के दौर की नई तकनीकों जैसे ई-फाइलिंग, हाइब्रिड कोर्ट सुनवाई और अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग से भी रूबरू कराया गया है। किताब के 'आभार' वाले हिस्से में यह भी साफ तौर पर बता दिया गया है कि यह चैप्टर शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ही दोबारा लिखा है।

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9वीं और 10वीं के सिलेबस में भी हुआ बड़ा फेरबदल

बदलाव की यह बयार सिर्फ 8वीं क्लास तक ही नहीं रुकी है। एनसीईआरटी ने 9वीं कक्षा के सोशल साइंस के सिलेबस में भी बड़ा फेरबदल कर दिया है। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाजीवाद के उदय जैसे विश्व इतिहास के अहम चैप्टर्स को 9वीं की किताब से हटा दिया गया है। अब 9वीं के बच्चे शुरुआती मानव इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के मुताबिक, आधुनिक विश्व इतिहास के इन चैप्टर्स को अब 10वीं क्लास के सिलेबस में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि बच्चों को एक सही क्रम में इतिहास समझाया जा सके।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

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