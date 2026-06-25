भगवान नहीं, नदी पर है पुस्तक का नाम, 'कृष्णा' विवाद पर NCERT की सफाई

दरअसल, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की एक किताब का नाम 'कृष्ण' रखा गया है, जिसको लेकर एक शिक्षा अधिकार संगठन ने सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि कक्षा 6 की नई कन्नड़ पाठ्यपुस्तक के जरिये पाठ्यक्रम का 'भगवाकरण' करने की कोशिश की जा रही है।

कक्षा 6 की कन्नड़ किताब पर उठ रहे सवालों पर एनसीईआरटी की सफाई आ गई है। एनसीईआरटी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि NCERT ने अपनी भाषा की पुस्तकों के नाम भारत की नदियों के नाम पर रखे हैं। 'कृष्णा' नाम कृष्णा नदी से लिया गया है। हिंदी की किताब का नाम "गंगा", अंग्रेजी की किताब का नाम "कावेरी" और उर्दू की किताब का नाम "जमुना (यमुना)" रखा गया है। इसी तरह कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से एक कृष्णा नदी के नाम पर कन्नड़ की किताब का नाम "कृष्णा" रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने चैप्टर में मांसाहार के आहार पर उठ रहे सवाल का जवाब दिया है।

शाकाहारी और मांसाहरी पर क्या कहा एनसीईआरटी ने बताया कि इस पुस्तक के चैप्टर 6 में संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी गई है। पेज 63 पर भी 'Balanced Diet' शीर्षक के तहत इसे समझाया गया है। वहां दिए गए चित्र में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। NCERT ने स्पष्ट किया है कि पुस्तक में कहीं भी शाकाहारी आहार का समर्थन या प्रचार नहीं किया गया है और न ही मांसाहार का विरोध किया गया है।

दरअसल, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की एक किताब का नाम 'कृष्ण' रखा गया है, जिसको लेकर एक शिक्षा अधिकार संगठन ने सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि कक्षा 6 की नई कन्नड़ पाठ्यपुस्तक के जरिये पाठ्यक्रम का 'भगवाकरण' करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा संगठन ने खाने को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद एनसीईआरटी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए सफाई दी है।

क्या है पूरा मामला पीपुल्स अलायंस फॉर फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन' (PAFRE) नाम की एक संगठन ने एनसीईआरटी की कन्नड़ की नई किताब'कृष्णा' को लेकर कहा कि इसमें धार्मिक विषयों को ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि कर्नाटक की अपनी असली पहचान और खानपान की विविधता को पीछे छोड़ दिया गया है। संगठन के कहना है कि एनसीईआरटी एनईपी 2020 के तहत स्कूली पढ़ाई में पौराणिक कथाओं और धार्मिक विषयों को बढ़ावा दे रहा है।

NCERT पर भगवाकरण का आरोप वहीं, संगठन के मुख्य संयोजक निरंजनराध्य वी पी ने एनसीईआरटी पर भगवाकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पाठ्यक्रम को भगवामय बनाने की कोशिश हैष उन्होंने यह भी पूछा कि किताब का नाम 'कृष्ण' क्यों रखा गया। संगठन ने कहा कि कर्नाटक की पहचान आदिकवि पंप, कुवेम्पु, कोटा शिवराम कारंत और बसवन्ना जैसे महान कवियों और समाज सुधारकों से जुड़ी है, लेकिन किताब में इनका जिक्र नहीं है।

मांसाहारी भोजन का जिक्र नहीं संगठन ने खाने-पीने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका आरोप है कि किताब के एक चैप्टर में सिर्फ शाकाहारी खाने को संतुलित आहार बताया गया है। थाली में रागी मुद्दे, रोटी, चावल, सब्जी, दूध और फल दिखाए गए हैं, लेकिन अंडा, मछली और मांस को पूरी तरह बाहर रखा गया है। संगठन ने पूछा कि क्या कर्नाटक की पहचान सिर्फ रागी मुद्दे और बस्सारू तक सीमित है, जबकि लाखों लोग पोर्क करी, फिश करी और कीमा बॉल्स खाते हैं।