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NCERT ने बदली 8वीं की सोशल साइंस की किताब, न्यायपालिका से जुड़े विवादित चैप्टर को किया संशोधित

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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दरअसल, इस साल फरवरी में जारी हुई कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (भाग-2) की किताब में न्यायपालिका पर लिखे गए कुछ टॉपिक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की थी। NCERT ने कोर्ट को बताया कि किताब में बदलाव किए जाएंगे।

NCERT ने बदली 8वीं की सोशल साइंस की किताब, न्यायपालिका से जुड़े विवादित चैप्टर को किया संशोधित

न्यायपालिका को लेकर विवाद में आई NCERT ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की संशोधित किताब जारी कर दी है। नई किताब में विवादित माने गए हिस्सों को हटा दिया गया है। नई पुस्तक में अदालतों में लंबित मामलों और दो बड़े कोर्ट के फैसलों का जिक्र भी हटा दिया गया है। उनकी जगह अब जनहित याचिका (PIL), ट्रिब्यूनल (अधिकरण) और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) जैसे विषयों को आसान तरीके से शामिल किया गया है।

दरअसल, इस साल फरवरी में जारी हुई कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (भाग-2) की किताब में न्यायपालिका पर लिखे गए कुछ टॉपिक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की थी। NCERT ने कोर्ट को बताया कि किताब में बदलाव किए जाएंगे। अब कोर्ट के निर्देश के बाद नई किताब जारी कर दी गई है और पुरानी किताब की जगह यही किताब पढ़ाई जाएगी।

न्यायपालिका वाले चैप्टर में क्या बदला?

NCERT ने कक्षा 8 की नई किताब में न्यायपालिका वाला चैप्टर पूरी तरह नए तरीके से तैयार किया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, जनहित याचिका (PIL), ट्रिब्यूनल (अधिकरण) और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) जैसे विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही यह भी समझाया गया है कि जरूरत पड़ने पर आम नागरिक अदालत की मदद कैसे ले सकते हैं।

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किताब से क्या हटाया गया?

संशोधित किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, अदालतों में लंबित मामलों, जजों की कमी और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों से जुड़े हिस्सों को हटा दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ चर्चित फैसलों का जिक्र भी अब इस चैप्टर में नहीं है। वहीं, अध्याय की शुरुआत में दिए गए सवालों को भी बदल दिया गया है।

PIL को आसान भाषा में समझाया गया

नई किताब में जनहित याचिका (PIL) को आसान शब्दों में समझाया गया है। छात्रों को बताया गया है कि अगर कोई मामला आम लोगों के हित से जुड़ा हो, तो कोई भी व्यक्ति अदालत में PIL दाखिल कर सकता है। इसे समझाने के लिए कुछ प्रमुख मामलों के उदाहरण भी दिए गए हैं, ताकि छात्रों को विषय आसानी से समझ में आए।

विशेषज्ञ समिति की सलाह पर हुए बदलाव

NCERT के अनुसार, किताब में किए गए बदलाव शिक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किए गए हैं। इसी वजह से न्यायपालिका वाले पूरे अध्याय को दोबारा तैयार किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगी।

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NEP 2020 के तहत तैयार की गई नई किताब

NCERT लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार नई किताबें तैयार कर रहा है। कक्षा 1 से 9 तक की कई नई पुस्तकें पहले ही जारी की जा चुकी हैं और कक्षा 8 की नई सोशल साइंस की किताब भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। NCERT का कहना है कि नई किताब को सरल भाषा में तैयार किया गया है, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ संविधान और न्याय व्यवस्था को भी आसानी से समझ सकें।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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