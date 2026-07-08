NCERT ने बदली 8वीं की सोशल साइंस की किताब, न्यायपालिका से जुड़े विवादित चैप्टर को किया संशोधित

दरअसल, इस साल फरवरी में जारी हुई कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (भाग-2) की किताब में न्यायपालिका पर लिखे गए कुछ टॉपिक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की थी। NCERT ने कोर्ट को बताया कि किताब में बदलाव किए जाएंगे।

न्यायपालिका को लेकर विवाद में आई NCERT ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की संशोधित किताब जारी कर दी है। नई किताब में विवादित माने गए हिस्सों को हटा दिया गया है। नई पुस्तक में अदालतों में लंबित मामलों और दो बड़े कोर्ट के फैसलों का जिक्र भी हटा दिया गया है। उनकी जगह अब जनहित याचिका (PIL), ट्रिब्यूनल (अधिकरण) और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) जैसे विषयों को आसान तरीके से शामिल किया गया है।

दरअसल, इस साल फरवरी में जारी हुई कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (भाग-2) की किताब में न्यायपालिका पर लिखे गए कुछ टॉपिक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की थी। NCERT ने कोर्ट को बताया कि किताब में बदलाव किए जाएंगे। अब कोर्ट के निर्देश के बाद नई किताब जारी कर दी गई है और पुरानी किताब की जगह यही किताब पढ़ाई जाएगी।

न्यायपालिका वाले चैप्टर में क्या बदला? NCERT ने कक्षा 8 की नई किताब में न्यायपालिका वाला चैप्टर पूरी तरह नए तरीके से तैयार किया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, जनहित याचिका (PIL), ट्रिब्यूनल (अधिकरण) और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) जैसे विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही यह भी समझाया गया है कि जरूरत पड़ने पर आम नागरिक अदालत की मदद कैसे ले सकते हैं।

किताब से क्या हटाया गया? संशोधित किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, अदालतों में लंबित मामलों, जजों की कमी और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों से जुड़े हिस्सों को हटा दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ चर्चित फैसलों का जिक्र भी अब इस चैप्टर में नहीं है। वहीं, अध्याय की शुरुआत में दिए गए सवालों को भी बदल दिया गया है।

PIL को आसान भाषा में समझाया गया नई किताब में जनहित याचिका (PIL) को आसान शब्दों में समझाया गया है। छात्रों को बताया गया है कि अगर कोई मामला आम लोगों के हित से जुड़ा हो, तो कोई भी व्यक्ति अदालत में PIL दाखिल कर सकता है। इसे समझाने के लिए कुछ प्रमुख मामलों के उदाहरण भी दिए गए हैं, ताकि छात्रों को विषय आसानी से समझ में आए।

विशेषज्ञ समिति की सलाह पर हुए बदलाव NCERT के अनुसार, किताब में किए गए बदलाव शिक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किए गए हैं। इसी वजह से न्यायपालिका वाले पूरे अध्याय को दोबारा तैयार किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगी।