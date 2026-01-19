E-Raksha Competition 2026: एआई और डीपफेक की दुनिया से अब छात्र करेंगे सावधान, एनसीईआरटी और साइबर पीस की नई पहल

संक्षेप: E-Raksha Competition 2026: डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और साइबर पीस फाउंडेशन ने मिलकर एक ई-रक्षा प्रतियोगिता शुरू की है।

E-Raksha Competition 2026: क्या आप उस वीडियो पर विश्वास करते हैं, जो आपकी आंखों को तो सच दिखता है, लेकिन क्या यह पता होता है कि यह एआई से बनाया गया है और फर्जी है। कई बार ऐसी तस्वीरें, वीडियो हमारे पास आते हैं। कई दफा रिश्तेदारों की आवाज में आपके पास कॉल आते हैं, जिसमें अप्रिय घटना की जानकारी देकर ठगी का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसे पहचानने और बचने की जानकारी नहीं होती है।

स्कूली विद्यार्थी अपने ज्ञान, प्रतिभा और आइडिया से डीपफेक और एआई की इसी भ्रामक दुनिया से सावधान करेंगे। विद्यार्थी जिम्मेदार डिजिटल नागरिक के रूप में एआई सुरक्षा और डीपफेक के खतरे से बचने-बचाने का पाठ पढ़ाएंगे।

दरअसल डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और साइबर पीस फाउंडेशन ने मिलकर एक ई-रक्षा प्रतियोगिता शुरू की है। इसका मकसद साइबर दुनिया के इन नए डिजिटल आतंकों से बच्चों को परिचित कराना है। विद्यार्थी eraksha.net पर जाकर अपनी एंट्री भेज सकेंगे। इससे विद्यार्थी परिजनों को भी जागरूक करेंगे और इससे साइबर ठगी पर लगाम लगेगी।

फर्जी खबरों की पहचान के तरीके समझाएंगे विद्यार्थी यह बताएंगे कि इंटरनेट पर फैली फर्जी खबरों, झूठी तस्वीरों और खासकर डीपफेक वीडियो या ऑडियो की पहचान कैसे की जाए। प्रतियोगिता के विजेताओं को एक एआई समिट में पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें साइबर पीस और एनसीईआरटी की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

एआई से हाल में किया गया फर्जीवाड़ा ● वायरल वीडियो में दावा किया गया कि गुरुग्राम के मॉल के पास बर्फबारी हुई: 14 जनवरी 2026

● ऑडियो में ट्रम्प ने रूस संबंधों को लेकर भारत को चेतावनी दी थी : 10 जनवरी 2026

● प्रधानमंत्री त्रिशूल पकड़े हुए और शाही वेशभूषा में दिखे : 11 जनवरी