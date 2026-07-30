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NCC का बड़ा कदम: कैडेट्स को मिलेगी एथिकल हैकिंग, साइबर डिफेंस और डिजिटल फॉरेंसिक की ट्रेनिंग

By Dheeraj Pal
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राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए साइबर सुरक्षा को भी शामिल कर लिया है। इसी दिशा में महाराष्ट्र निदेशालय के 30 एनसीसी कैडेट्स ने पहली बार साइबर डिफेंडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है।

ncc cadets to get training in ethical hacking cyber defence and digital forensics
राष्ट्रीय कैडेट कोर ने किया ट्रेनिंग में बदलाव (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए साइबर सुरक्षा को भी शामिल कर लिया है। इसी दिशा में महाराष्ट्र निदेशालय के 30 एनसीसी कैडेट्स ने पहली बार साइबर डिफेंडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस प्रशिक्षण का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT), छत्रपति संभाजीनगर के सहयोग से किया गया।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में एनसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि इस कोर्स का उद्देश्य कैडेट्स को तेजी से बदलते साइबर सुरक्षा परिदृश्य से परिचित कराना और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को डिजिटल सिस्टम में मौजूद कमजोरियों की पहचान करना, नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत बनाना और साइबर हमलों की स्थिति में प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देना सिखाया गया।

डिजिटल फॉरेंसिक जैसे विषयों को किया गया शामिल

कोर्स में केवल साइबर सुरक्षा तक ही सीमित प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बल्कि साइबर रेजिलिएंस और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया। इसके माध्यम से कैडेट्स ने यह समझा कि किसी साइबर हमले की जांच कैसे की जाती है, डिजिटल सबूत कैसे जुटाए जाते हैं और ऐसे हमलों से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाता है।

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क्यों उठाया गया यह कदम

एनसीसी अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक सैन्य और नेतृत्व प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से संगठन ने अपने प्रशिक्षण मॉडल में बदलाव करते हुए साइबर सुरक्षा शिक्षा को भी प्रमुख स्थान दिया है। यह पहल युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह पहल एनसीसी के पहले से चल रहे ड्रोन प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों को भी मजबूती देगी। इसका उद्देश्य ऐसे युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करना है, जो आधुनिक तकनीक और साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो।

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करियर के खुलेंगे नए अवसर

इस प्रशिक्षण से कैडेट्स के लिए करियर के नए अवसर भी खुलेंगे। एथिकल हैकिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच जैसी हाई-डिमांड स्किल्स आज सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तेजी से मांग में हैं। यह कोर्स सशस्त्र बलों, सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन संस्थानों और निजी टेक्नोलॉजी कंपनियों में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

एनसीसी का मानना है कि आने वाले समय में साइबर सुरक्षा देश की रणनीतिक जरूरतों में से एक होगी। ऐसे में प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष युवा कैडेट्स न केवल देश की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि साइबर क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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