NCC का बड़ा कदम: कैडेट्स को मिलेगी एथिकल हैकिंग, साइबर डिफेंस और डिजिटल फॉरेंसिक की ट्रेनिंग

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए साइबर सुरक्षा को भी शामिल कर लिया है। इसी दिशा में महाराष्ट्र निदेशालय के 30 एनसीसी कैडेट्स ने पहली बार साइबर डिफेंडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए साइबर सुरक्षा को भी शामिल कर लिया है। इसी दिशा में महाराष्ट्र निदेशालय के 30 एनसीसी कैडेट्स ने पहली बार साइबर डिफेंडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस प्रशिक्षण का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT), छत्रपति संभाजीनगर के सहयोग से किया गया।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में एनसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि इस कोर्स का उद्देश्य कैडेट्स को तेजी से बदलते साइबर सुरक्षा परिदृश्य से परिचित कराना और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को डिजिटल सिस्टम में मौजूद कमजोरियों की पहचान करना, नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत बनाना और साइबर हमलों की स्थिति में प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देना सिखाया गया।

डिजिटल फॉरेंसिक जैसे विषयों को किया गया शामिल कोर्स में केवल साइबर सुरक्षा तक ही सीमित प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बल्कि साइबर रेजिलिएंस और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया। इसके माध्यम से कैडेट्स ने यह समझा कि किसी साइबर हमले की जांच कैसे की जाती है, डिजिटल सबूत कैसे जुटाए जाते हैं और ऐसे हमलों से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाता है।

क्यों उठाया गया यह कदम एनसीसी अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक सैन्य और नेतृत्व प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से संगठन ने अपने प्रशिक्षण मॉडल में बदलाव करते हुए साइबर सुरक्षा शिक्षा को भी प्रमुख स्थान दिया है। यह पहल युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह पहल एनसीसी के पहले से चल रहे ड्रोन प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों को भी मजबूती देगी। इसका उद्देश्य ऐसे युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करना है, जो आधुनिक तकनीक और साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो।

करियर के खुलेंगे नए अवसर इस प्रशिक्षण से कैडेट्स के लिए करियर के नए अवसर भी खुलेंगे। एथिकल हैकिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच जैसी हाई-डिमांड स्किल्स आज सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तेजी से मांग में हैं। यह कोर्स सशस्त्र बलों, सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन संस्थानों और निजी टेक्नोलॉजी कंपनियों में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है।