FMGE December 2025: FMGE दिसंबर 2025 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, 14 नवंबर से करें आवेदन

संक्षेप: FMGE December 2025 Notification: एनबीईएमएस की ओर से एफएमजीई दिसंबर 2025 के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। FMGE दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगी।

FMGE December 2025 Notification: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से आज 12 नवंबर 2025 को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा दिसंबर 2025 (FMGE) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एनबीईएमएस की ओर से एफएमजीई दिसंबर 2025 के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। FMGE दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 रात 11:55 बजे तक तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा। FMGE दिसंबर 2025 परीक्षा की तिथि 17 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। रिजल्ट जारी होने की संभावित तिथि 17 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

FMGE December 2025 Notification Direct Link फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (FMGE), नेशनल मेडिकल कमीशन का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपको बता दें कि विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके भारत लौटे हैं और यहां प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए FMGE परीक्षा पास करनी होगी। इस टेस्ट को पास करना बहुत कठिन होता है। बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाने वाली इस परीक्षा का रिजल्ट लगभग 20 से 25 फीसदी ही रहता है।

FMGE December 2025: एफएमजीई दिसंबर 2025 के लिए कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर “FMGE” को सिलेक्ट करना होगा।

3. इसके बाद आपको “FMGE December 2025” एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद लॉगिन करना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए।

6. अब आप जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए।

7. अब आप एप्लीकेशन फीस को जमा कर दीजिए।