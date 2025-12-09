Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NBEMS Opens FMGE December 2025 Application Correction Window Today; Deadline is December 11
FMGE December Exam 2025: FMGE दिसंबर परीक्षा 2025 के लिए आज से खुली एडिट विंडो, 11 दिसंबर तक करें आवेदन में सुधार

FMGE December Exam 2025: FMGE दिसंबर परीक्षा 2025 के लिए आज से खुली एडिट विंडो, 11 दिसंबर तक करें आवेदन में सुधार

संक्षेप:

FMGE December Exam 2025: FMGE दिसंबर 2025 आवेदन सुधार विंडो आज, 9 दिसंबर 2025 से खोल दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर सुधार कर सकते हैं।

Dec 09, 2025 02:57 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

FMGE December Exam 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) दिसंबर 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक बड़ा अवसर दिया है। उम्मीदवारों के लिए आवेदन सुधार विंडो आज, 9 दिसंबर 2025 से खोल दी गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने FMGE दिसंबर 2025 की परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है और वे अपने फॉर्म में कोई गलती सुधारना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर यह सुधार कर सकते हैं। यह सुधार विंडो केवल सीमित समय के लिए खोली गई है, इसलिए उम्मीदवारों को बिना देर किए अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आवेदन में सुधार की महत्वपूर्ण तिथियां

एडिट विंडो खुलने की तिथि: 9 दिसंबर 2025

सुधार करने की अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2025

उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गलत/अपूर्ण तस्वीरों (इमेज) को सही करने के लिए एक अंतिम चयन एडिट विंडो भी खोली जाएगी, जो 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी।

आप क्या सुधार सकते हैं और क्या नहीं?

सुधार की अनुमति:

उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में दी गई लगभग सभी जानकारियों या डॉक्यूमेंट को बदल या सुधार सकते हैं, बशर्ते वह जानकारी आयोग द्वारा प्रतिबंधित न की गई हो। जानकारी को विंडो बंद होने से पहले कई बार एडिट किया जा सकता है। अंतिम बार सबमिट की गई जानकारी ही रिकॉर्ड में सेव होगी।

सुधार की अनुमति नहीं :

नाम

परीक्षा शहर

राष्ट्रीयता

मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी

FMGE दिसंबर 2025 आवेदन फॉर्म में सुधार कैसे करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट: NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।

2. एडिट विंडो लिंक: होम पेज पर उपलब्ध "FMGE दिसंबर परीक्षा 2025 एडिट विंडो" लिंक पर क्लिक करें।

3. लॉगिन करें: नए पेज पर अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।

4. फॉर्म प्रदर्शित होगा: सबमिट करने पर आपका आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. सुधार करें: जहां आवश्यक हो, बदलाव करें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

6. भविष्य के लिए प्रिंट: अपडेट किए गए फॉर्म का एक प्रिंटआउट लेना न भूलें।

FMGE परीक्षा 17 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर की जानकारी 2 जनवरी 2026 को, और एडमिट कार्ड 14 जनवरी 2026 को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आज ही अपने आवेदन को चेक करें और सभी गलतियों को समय पर सुधार लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।