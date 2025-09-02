FMGE June 2025: 16 सितंबर से मिलेंगे FMGE जून 2025 पास सर्टिफिकेट, जानें डिटेल्स

FMGE June 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से एफएमजीई (FMGE) जून 2025 परीक्षा के लिए पास सर्टिफिकेट द्वारका, नई दिल्ली स्थित उसके ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से जारी किए जाएंगे।

FMGE June 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई है कि एफएमजीई (FMGE) जून 2025 परीक्षा के लिए पास सर्टिफिकेट द्वारका, नई दिल्ली स्थित उसके ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से जारी किए जाएंगे।

प्रत्येक उम्मीदवार की एंट्री स्लिप पर दी गई निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2025 तक एनबीईएमएस के पीएसपी क्षेत्र, सेक्टर-09, द्वारका, नई दिल्ली ऑफिस में पास सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। उतीर्ण और योग्य उम्मीदवारों को अपना पास सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए तय तिथि और समय पर उपस्थित होना जरूरी है। उन्हें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में निर्धारित ऑरिजनल डॉक्यूमेंट लाने होंगे। उम्मीदवारों को एनबीईएमएस ऑफिस में प्रवेश लेने के लिए "एंट्री स्लिप" का प्रिंटआउट लाना होगा।

एंट्री स्लिप में शामिल स्व-घोषणा को एफएमजीई पास सर्टिफिकेट लेने के लिए आने से पहले उम्मीदवार द्वारा अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और भरा जाएगा। जब तक स्व-घोषणा पत्र सबमिट नहीं किया जाता, पास सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। एफएमजीई पास सर्टिफिकेट केवल निर्धारित डॉक्यूमेंट के ऑरिजनल कॉपी में दिखाये जाने और बायोमेट्रिक्स/फेस आईडी सहित पहचान के वेरिफिकेशन पर ही जारी किया जाएगा। पास सर्टिफिकेट स्वयं उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा।

जो अभ्यर्थी किसी कारण से निर्धारित समय पर अपने सर्टिफिकेट प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उन्हें सूचित किया गया कि वे अपनी पसंद के किसी अन्य दिन सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आएंगे।

उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट लेने से पहले एनबीईएमएस से अप्रूवल लेना आवश्यक होगा। एनबीईएमएस के कम्युनिकेशन वेब पोर्टल (सीडब्ल्यूपी) पर अनुरोध भेजकर पास सर्टिफिकेट प्राप्त करें।उम्मीदवारों को अनुरोध 15 अक्टूबर 2025 के बाद ही भेजे जाने चाहिए।