NBEMS FET 2025: FET 2025 फेलोशिप एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी, आज से करें आवेदन; यहां देखें पूरी जानकारी

NBEMS FET 2025: FET 2025 फेलोशिप एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी, आज से करें आवेदन; यहां देखें पूरी जानकारी

संक्षेप:

NBEMS FET 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 'फैलोशिप एंट्रेंस टेस्ट' (FET) 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की विंडो आज, 14 जनवरी 2026 से ओपन हो गई है।

Jan 14, 2026 05:10 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NBEMS FET 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 'फैलोशिप एंट्रेंस टेस्ट' (FET) 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विभिन्न मेडिकल फेलोशिप (FNB) कोर्सेज में एडमिशन की इच्छा रखने वाले डॉक्टरों के लिए आवेदन की विंडो आज, 14 जनवरी 2026 से ओपन हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

FET 2025: महत्वपूर्ण तिथियां और शेड्यूल

आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है:

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 14 जनवरी 2026 (शाम 5:00 बजे से)

आवेदन की अंतिम तिथि: 03 मार्च 2026 (रात 11:55 बजे तक)

परीक्षा की तिथि: 14 मार्च 2026

रिजल्ट की घोषणा: 14 अप्रैल 2026 तक (संभावित)

पात्रता और परीक्षा का स्वरूप

FET (Fellowship Entrance Test) एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता-सह-रैंकिंग परीक्षा है। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिनके पास संबंधित विशेषता में मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट डिग्री (MD/MS/DNB/MCh/DM) या इसके समकक्ष योग्यता है।

परीक्षा का पैटर्न:

यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।

पूरी परीक्षा को दो भागों (पार्ट A और पार्ट B) में विभाजित किया गया है, जिसके लिए उम्मीदवारों को 105 मिनट का समय मिलेगा।

मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर पर -1 अंक की कटौती (नेगेटिव मार्किंग) की जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'FET 2025' लिंक पर क्लिक करें।

3. 'New Registration' के माध्यम से अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।

4. लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान) अपलोड करें।

5. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और अंत में फॉर्म को सबमिट कर प्रिंटआउट ले लें।

