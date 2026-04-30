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NEET SS : नीट एसएस की परीक्षा तिथियां जारी, NBEMS ने जारी किया तमाम परीक्षाओं का नया कैलेंडर

Apr 30, 2026 01:18 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) ने नीट एसएस 2026 परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। नीट सुपर स्पेशियलिटी (SS) परीक्षा 11 और 12 दिसंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी।

NEET SS : नीट एसएस की परीक्षा तिथियां जारी, NBEMS ने जारी किया तमाम परीक्षाओं का नया कैलेंडर

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) ने नीट एसएस 2026 परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। नीट सुपर स्पेशियलिटी (SS) परीक्षा 11 और 12 दिसंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो दिनों तक चलेगी, जिसमें अलग-अलग ग्रुप शामिल होंगे। NBEMS जल्द ही एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेगा, जिसमें उम्मीदवारों को NEET SS 2026 के रजिस्ट्रेशन की तारीख और परीक्षा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कैलेंडर में विभिन्न DrNB एवं DNB परीक्षाओं के लिए एक संशोधित और संभावित समय सारणी जारी की गई है। बोर्ड ने अक्टूबर 2026 और अप्रैल 2027 सत्रों के लिए अंतिम परीक्षाओं की तारीखों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नीट पीजी 2026 परीक्षा पहले निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक 30 अगस्त 2026 को होगी। एफएमजीई दिसंबर 2026 परीक्षा 9 जनवरी 2027 को होगी।

देखें पूरा कैलेंडर

जो उम्मीदवार NEET SS 2026 परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास कट-ऑफ तारीख तक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट (MD/ MS/ DNB) या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। नीट एसएस 2026 की कट-ऑफ तारीख 31 जनवरी, 2027 है।

DrNB की अंतिम परीक्षाओं के आयोजन का संभावित शेड्यूल-

परीक्षा का नामसंशोधित परीक्षा तिथिपरीक्षा का दिनपरीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित बैचप्रवेश सत्रपरीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए प्रशिक्षण पूरा करने की अंतिम तिथि
DrNB फाइनल परीक्षा अक्टूबर 2026 सत्र25-09-2026, 26-09-2026, 27-09-2026शुक्रवार, शनिवार, रविवारDrNB सुपर स्पेशलिटी2023 प्रवेश सत्र17-02-2027
पोस्ट MBBS पार्ट-12024 प्रवेश सत्र30-04-2027
पोस्ट MBBS पार्ट-2कोई नया बैच निर्धारित नहीं31-12-2026
DrNB फाइनल परीक्षा अप्रैल 2027 सत्र26-03-2027, 27-03-2027, 28-03-2027शुक्रवार, शनिवार, रविवारDrNB सुपर स्पेशलिटीकोई नया बैच निर्धारित नहीं31-05-2027
पोस्ट MBBS पार्ट-1कोई नया बैच निर्धारित नहीं31-05-2027
पोस्ट MBBS पार्ट-22021 प्रवेश सत्र31-05-2027

एनबीईएमस के शेष एग्जाम शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं

परीक्षा का नामपरीक्षा की तिथिपरीक्षा का दिनपरीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित बैचप्रवेश सत्रपरीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए प्रशिक्षण पूरा करने की अंतिम तिथि
NBEMS डिप्लोमा फाइनल थ्योरी परीक्षा जून 2026 सत्र14-05-2026, 15-05-2026, 16-05-2026गुरुवार, शुक्रवार, शनिवारNBEMS डिप्लोमाकोई नया बैच निर्धारित नहीं31-12-2026
NBEMS डिप्लोमा फाइनल परीक्षा अक्टूबर 2026 सत्र11-09-2026, 12-09-2026, 13-09-2026शुक्रवार, शनिवार, रविवारNBEMS डिप्लोमा2024 प्रवेश सत्र16-04-2027
DNB फाइनल परीक्षा जून 2026 सत्र18-06-2026, 19-06-2026, 20-06-2026, 21-06-2026गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवारपोस्ट MBBS2023 प्रवेश सत्र31-12-2026
पोस्ट डिप्लोमा2024 प्रवेश सत्र31-01-2027
DNB फाइनल परीक्षा दिसंबर 2026 सत्र19-11-2026, 20-11-2026, 21-11-2026, 22-11-2026गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवारपोस्ट MBBSकोई नया बैच निर्धारित नहीं15-05-2027
पोस्ट डिप्लोमाकोई नया बैच निर्धारित नहीं15-05-2027
Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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