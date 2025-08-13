FMGE Result 2025: FMGE जून रिजल्ट 2025 natboard.edu.in पर जारी, Direct Link

NBE FMGE Result 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से आज 13 अगस्त 2025 को फॉरेन मेडिकल ग्रैजुएट एग्जामिनेशन (FMGE), जून 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

FMGE June 2025 Result Download Link: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से आज 13 अगस्त 2025 को फॉरेन मेडिकल ग्रैजुएट एग्जामिनेशन (FMGE), जून 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

FMGE June 2025 Result Download Link उम्मीदवारों का व्यक्तिगत स्कोरकार्ड NBEMS की वेबसाइट natboard.edu.in पर 21 अगस्त 2025 को जारी किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई 2025 को पूरे देश में किया गया था। एनबीई के द्वारा कुल 37,207 उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया गया है। FMGE जून रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल में उम्मीदवारों का रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक और पासिंग स्टेटस दिया गया है।

FMGE Result 2025: एफएमजीई जून रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “Public Notice” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको Result of Foreign Medical Graduate Examination (FMGE) - June 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एफएमजीई जून रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप एफएमजीई जून रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।