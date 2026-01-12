National Youth Day: स्वामी विवेकानंद के ये मोटिवेशनल कोट्स बदल देंगे आपकी सोच
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी शिक्षाएं, विचार और कोट्स आज भी लाखों युवाओं को आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक सोच देने में सक्षम हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनके ये शब्द आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद के 9 सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल कोट्स आपके जीवन और सोच को बदल सकते हैं। आइए इन कोट्स को विस्तार से समझते हैं।
उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
यह स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध कोट है। यह युवाओं को आलस्य छोड़कर जागने और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार असफलता मिलती है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। यह कोट हमें सिखाता है कि सफलता मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही मिलती है।
तुममें ही ईश्वर है, तुममें ही शक्ति है, तुममें ही ज्ञान है।
स्वामी जी कहते हैं कि हर इंसान में ईश्वरीय शक्ति छिपी है। हमें बाहर की तलाश छोड़कर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। यह कोट आत्मविश्वास बढ़ाता है और बताता है कि असली ताकत हमारे अंदर है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु।
यह कोट हमें सिखाता है कि कमजोरी से डरने की बजाय शक्ति को अपनाना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवन जीया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को कमजोरी त्यागने और साहस से भरने की प्रेरणा देते हैं।
सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
यह कोट युवाओं को बड़े सपने देखने और उन पर काम करने की प्रेरणा देता है। सच्चा सपना इतना मजबूत होता है कि रातों की नींद उड़ा देता है। स्वामी जी कहते हैं कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत और जुनून जरूरी है।
जो कुछ भी तुम्हें डराता है, उसे जीत लो।
डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो चीज हमें डराती है, उसे जीतने से ही हम मजबूत बनते हैं। चाहे वह असफलता का डर हो, समाज का डर हो या मृत्यु का डर – इन सबको जीतकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है।
स्वामी जी शिक्षा को मात्र डिग्री नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम मानते थे। शिक्षा से व्यक्ति में नैतिकता, साहस और मानवता आती है। यह कोट युवाओं को सच्ची शिक्षा की ओर प्रेरित करता है।
खुद पर विश्वास करो, दुनिया तुम पर विश्वास करेगी।
आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी हमें स्वीकार करती है। यह कोट युवाओं को खुद पर भरोसा करने और दूसरों की राय से प्रभावित न होने की सीख देता है।
किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझो, बस उसे पूरा करो।
यह कोट हमें सिखाता है कि काम की महत्ता नहीं, उसकी पूर्णता महत्वपूर्ण है। छोटे-छोटे कामों में भी पूर्ण समर्पण से सफलता मिलती है। स्वामी जी कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है।
स्वामी विवेकानंद का यह कोट आत्मज्ञान की महत्ता बताता है। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, तो जीवन के सभी रहस्य समझ आ जाते हैं। यह कोट युवाओं को आत्मचिंतन और भक्ति की ओर प्रेरित करता है।
स्वामी विवेकानंद के ये कोट्स युवाओं के लिए जीवन दर्शन हैं। इन्हें अपनाकर हम अपनी सोच बदल सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर इन कोट्स को याद करें और जीवन में उतारें।