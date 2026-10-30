National Unity Day 2026 Theme, Pledge : सरदार पटेल जयंती पर क्यों मनाते हैं एकता दिवस, क्या है थीम और शपथ का फॉर्मेट
National Unity Day 2026 Theme : नक्सलवाद मुक्त भारत एकता दिवस 2026 परेड की मुख्य थीम होगी। इस परेड में 2026 में भारत को नक्सलवाद से मुक्त कराने की महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्रमुखता दी जाएगी।
National Unity Day Pledge , ekta diwas shapath in hindi : हर साल की तरह इस बार भी 31 अक्टूबर का दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day) के तौर पर मनाया जा रहा है। यह दिन महान, कर्मठ और दृढ़ व्यक्तित्व वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है जिन्होंने बिखरे रियासतों के भारत को एक सूत्र में पिरोया। वे सिर्फ भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं थे, बल्कि भारत के लौह पुरुष के रूप में उस एकता के प्रतीक बने, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। सरदार पटेल की जयंती को 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इसका मकसद नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और संग्रहालयों में रन फॉर यूनिटी, निबंध प्रतियोगिताएं और देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस का संदेश और थीम है, एक भारत, श्रेष्ठ भारत।
एकता दिवस पर सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में एकता परेड अधिक भव्य, विविधतापूर्ण और आकर्षक होगी। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होगा और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी।
क्या है एकता दिवस परेड की थीम ( National Unity Day 2026 Theme )
एकता परेड शाम के समय आयोजित की जाएगी। नक्सलवाद मुक्त भारत इस परेड की मुख्य थीम होगी। इस परेड में 2026 में भारत को नक्सलवाद से मुक्त कराने की महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्रमुखता दी जाएगी। इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की योजना का बड़ा मकसद देश के पुलिस बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) द्वारा किए जा रहे असाधारण कार्यों को राष्ट्र के सामने लाना है। एकता दिवस कार्यक्रम में करीब 5000 कलाकार भाग लेंगे। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा।
वंदे मातरम दूसरी थीम
राष्ट्रीय एकता दिवस उत्सव की एक अन्य थीम वंदे मातरम है। यह वंदे मातरम का 150वां वर्ष है और इस वर्ष की परेड में कई नई विशेषताएं वंदे मातरम से प्रेरित होकर शामिल की गई हैं।
एकता दिवस की परेड में देश में सशस्त्र नक्सलवाद के समाप्त होने की उपलब्धि का जश्न मनाया जाएगा। निम्न 3 पहलुओं के माध्यम से हम सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष और नक्सलवाद की समाप्ति को दिखाया जाएगा।
1- इस वर्ष की परेड में राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की टुकड़ियां शामिल होंगी, जो देश में सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही हैं
2- राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) लगभग 2000 कलाकारों की टीम के साथ एक प्रस्तुति देगा। ये कलाकार देश के उन 126 जिलों से चुने गए हैं, जहां कभी सशस्त्र नक्सलवाद मौजूद था। ये कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के जरिए उन कठिनाइयों और संघर्षों को दिखाएंगे, जिनसे उन्हें तब जूझना पड़ा जब सशस्त्र नक्सलवाद अपने चरम पर था और उनकी जान तथा संपत्ति को खतरा बना रहता था।
3- इन 126 जिलों से लगभग 5000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये सभी कार्यक्रमों के दर्शक बनेंगे और अपनी बातचीत के माध्यम से सशस्त्र नक्सलवाद के दौर के अपने अनुभव भी साझा करेंगे।
राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ( rashtriya ekta diwas pledge , ekta diwas shapath in hindi )
एकता दिवस के मौके पर जगह जगह देशवासियों को अखंड भारत के संकल्प की शपथ दिलाई जा रही है। यहां देखें शपथ का फॉर्मेट
“मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।”
एकता दिवस क्या है उद्देश्य
2014 में भारत सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
उद्देश्य:
- देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना
- सरदार पटेल के योगदान को सम्मानित करना
- देशवासियों में एकता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना
- विविधता में एकता का संदेश फैलाना
बड़े स्तर पर एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन
हर साल एकता दिवस पर जगह जगह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन होता है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले, पुलिस स्टेशन, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। रन फॉर यूनिटी के साथ सभी लोग देश की अखंडता, सुरक्षा और एकता का संकल्प लेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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