National Sports Day Speech In Hindi : 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस पर छोटा और आसान भाषण

National Sports Day Speech In Hindi, Essay : हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को हर साल देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारतीय हॉकी के करिश्माई खिलाड़ी ध्यानचंद को अब तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाता है। हॉकी के इस दिग्गज खिलाड़ी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के मकसद से भारत सरकार ने 2012 से इनकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की थी। खेलों के महत्व को याद दिलाने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 से यह मनाया जाता आ रहा है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है- युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना, खेलों व स्वस्थ जीवन के प्रति जागरुकता बढ़ाना, खेल भावना और एकता का संदेश देना, खेल प्रतिभाओं को पहचानना और सम्मानित करना।

खेल दिवस 2025 समारोह का विषय - एक घंटा, खेल के मैदान इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व 'फिट इंडिया मिशन' की ओर से किया जाएगा। इसे 29-31 अगस्त तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल एवं फिटनेस आंदोलन के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका विषय 'एक घंटा, खेल के मैदान में' होगा। केंद्र/राज्य सरकार के संगठन, राष्ट्रीय खेल महासंघ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सामुदायिक निकाय नागरिकों से इस समारोह में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। 'हर गली, हर मैदान, खेले सारा हिंदुस्तान' के आदर्श वाक्य के साथ, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी देशभर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों को प्रेरित करेंगे। इस समारोह का उद्देश्य पूरे देश में खेलों और फिटनेस गतिविधियों में व्यापक भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके अवाना इसका उद्देश्य लोगों में प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि के महत्व को जागरूक करना है ताकि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोका जा सके।

खेल दिवस के दौरान स्कूल और कॉलेजों में कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, खास तौर पर स्पोर्ट्स कॉम्पीटीशन आयोजित होते हैं। अगर आप किसी भाषण या निबंध ( National Sports Day Essay ) प्रतियोगता में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो नीचे दी गईं कुछ लाइनों से उदाहरण ले सकते हैं।

आदरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षण गण और प्यारे साथियों आज देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। हर साल भारत में 29 अगस्त का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल इस दिन भारतीय हॉकी के करिश्माई खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, ऐसे में उन्हें याद कर सम्मान देने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। भारत सरकार ने 2012 से इनकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की थी। यानी 2012 से यह मनाया जाता आ रहा है। यह दिवस देश महान खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप याद करने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का एक अन्य उद्देश्य खेल के महत्त्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है। इस दिवस के जरिए खेलों का प्रसार किया जाता है। खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ताकि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, इसके अन्य मसकद हैं।

देश के राष्ट्रपति इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जैसे खेल पुरस्कार देते हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और सेमिनारों आदि का आयोजन करती है।

साथियों, आज के दिन मेजर ध्यानचंद के बारे में भी जानना जरूरी है। उनका जन्म 29 अगस्त, 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ध्यानचंद ने 16 साल की उम्र में ही सेना को ज्वाइन कर लिया था। ध्यानचंद को पहले ध्यान सिंह के नाम से जाना जाता था। वह अक्सर चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, जिससे उनके नाम में चांद शब्द जुड़ गया और बाद में यह चंद हो गया। उन्होंने 1922 से लेकर 1926 तक सेना की रेजिमेंट में खेलते हुए सभी का ध्यान अपने जादुई खेल की ओर खींचा।